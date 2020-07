El Fuenlabrada aclara que no renuncia a jugar el partido frente al Deportivo

El Fuenlabrada ha respondido al comunicado de la LaLiga, que aseguró que el conjunto madrileño habia acatado la decisión de suspender definitivamente su encuentro frente al Deportivo y que,por tanto, el Elche es el que debe jugar el play-off de ascenso a Primera División. La entidad fuenlabreña ha emitido a su vez otro comunicado indicando que "no renuncia" a jugar su encuentro frente a los gallegos.

El club presidido por Jonathan Praena dejó claro que muestra su "disposición" a enfrentarse al conjunto gallego "en el caso" de que sea viable cuando sus jugadores estén "aptos".

"Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD. El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos", señaló

Además, manifestó que no se considera fuera del play-off y que queda pendiente de la resolución que den al caso "el resto de órganos competentes" sin descartar que la decisión pueda retrasar la disputa del choque a la primera semana del mes de agosto.

LaLiga, también este domingo a través de un comunicado oficial, informó de que había decidido comunicar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el Elche será el equipo que jugará el play-off de ascenso a LaLiga Santander a la vez que agradeció al Fuenlabrada "la generosidad deportiva mostrada" al acatar esa decisión.

Horas después del citado comunicado de LaLiga, el Fuenlabrada quiso aclarar que no renuncia a enfrentarse al Deportivo. Una victoria o un empate en Riazor permitiría al equipo de Praena disputar el playoff de ascenso a Primera División.