El alcalde de Elche, Carlos González hizo ayer público su apoyo a la entidad franjiverde y aseguró que «no puede ser el perjudicado de los errores de los demás».

El primer edil ilicitano ha tenido la oportunidad de dialogar con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y le ha trasmitido su apoyo y el de todo el Ayuntamiento en «una situación que consideramos totalmente injusta».

González señaló que «a la luz del informe del Consejo Superior de Deportes, el Elche es víctima de una cadena de decisiones equivocadas y de la negligencia del Fuenlabrada y de la culpa invigilando de LaLiga».

Para el alcalde, «LaLiga podía haber evitado que se produjera esta situación y no lo hizo y el Elche no puede ser el perjudicado de los errores de los demás. Consideramos que hay que arbitrar una solución que permita que el Elche dispute el play-off de ascenso. Como alcalde, la solución que propone el Elche CF -dar por perdido el partido al Fuenlabrada- me parece apropiada».