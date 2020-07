Carlos González: "El Elche no puede ser víctima de una cadena de errores del Fuenlabrada y de LaLiga"

El alcalde de Elche, Carlos González, ha mostrado este jueves su apoyo al Elche Club de Fútbol y ha asegurado que "no puede ser el perjudicado de los errores de los demás", en alusión a la polémica con la suspensión del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada por el positivo por coronavirus de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico del conjunto madrileño.

El primer edil ilicitano ha tenido la oportunidad de hablar esta mañana con el presidente de la entidad franjiverde, Joaquín Buitrago, y le ha trasmitado su apoyo y el de todo el Ayuntamiento en "una situación que consideramos totalmente injusta".

González ha señalado que "a la luz del informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) -calificaba de graves las actuaciones tanto del Fuenlabrada como de LaLiga en la medidas de prevención, saltarse el protocolo anticovid-19 y de haber viajado a A Coruña- que se tuvo conocimiento ayer, el Elche es víctima de una cadena de decisiones equivocadas y de la negligencia del Fuenlabrada y de la culpa invigilando de LaLiga".

Para el alcalde, "LaLiga podía haber evitado que se produjera esta situación y no lo hizo y el Elche no puede ser el perjudicado de los errores de los demas. Consideramos que hay que arbitrar una solución que permita que el Elche dispute el play-off de ascenso. Como alcalde, la solución que propone el Elche CF -dar por perdido el partido al Fuenlabrada- me parece apropiada. Cualquier solución que permita que el Elche dispute el play-off nos parece apropiada, siempre y cuando, se resuelva esta injusticia".

Carlos González ha señalado que va a estar al lado de la entidad franjiverde "en todas las acciones necesarias para que se haga justicia", y ha recordado que el club ilicitano "ya ha padecido alguna decisión grave e injusta por parte de LaLiga -descenso administrativo de 2015- y sería injusto que de nuevo sea perjudicado".