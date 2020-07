"Voy a defender siempre los intereses del Elche y eso no está reñido con mi cargo en LaLiga"

En la rueda de Prensa que ha ofrecido ElcheCF para analizar toda la situación que se ha creado con la jornada final de la Liga Smartbank y con la decesión de suspender el partido Deportivo-Fuenlabrada, que ha perjudicado claramente al conjunto ilicitano, que podría verse fuera del play-off, si los madrileños suman al menos un empate ante el conjunto gallego, que ya está descendido y no se juega nada, al directora general de la entidad franjiverde, Patricia Rodríguez, ha asegurado que su prioridad es defender los intereses del Elche, a pesar de su cargo de vicepresidenta de LaLiga y delegada de los equipos de Segunda División.

La ejecutiva vasca ha señalado que "desde el lunes cuando se produjo toda la situación, vengo hablando con el presidente (Javier Tebas) y la comunicación es fluida. Le he expuesto nuestro sentir, que nos parece injusta la solución y que somos los perjudicados y los que estamos pagando por esta situación. Voy a defender siempre los intereses del Elche y eso no está reñido con mi cargo en la Liga".

Patricia Rodríguez ha querido aclarar que la decisión de disputar el resto de la jornada tras la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada "no fue de LaLiga. Fue una decisión conjunta con la Real Federación Española de Fútbol y con el Consejo Superior de Deportes. Soy la vicepresidenta de LaLiga, pero soy la directora general del Elche, defiendo sus intereses y espero que podamos conseguir lo que estamos reclamando"

La ejectuva vasca no se ha querido pronunciar sobre que opina Tebas sobre el planteamiento de la posibilidad de dar por perdido el partido al Fuenlabrada por posible negligencia y por no cumplir los protocolos contra el covid-19. "No es una decisión de LaLiga, más allá de las soluciones que se puedan tomar. Ahora estamos recabando toda la información sobre los protocolos de actuación que llevó a cabo el Fuenlabrada. Con todo ellos, presentaremos las alegaciones y los recursos".

Por último, la directora general del Elche ha querido insistir en que "nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión de LaLiga, el CSD y la RFEF sobre que se disputase el resto de la jornada del lunes porque rompía el horario unificado y estábamos totalmente en desacuerdo".