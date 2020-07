«Es rocambolesca esta situación, nuestro club es el único perjudicado»

n Pacheta asistió a la rueda de prensa telemática con gesto serio pese a la victoria ante el Oviedo y aunque al principio evitó valorar la situación originada con el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada, al final no dudó en calificar lo sucedido de «rocambolesco». «Toca esperar porque no es una situación normal, no tengo los suficientes datos para poder valorarlo. Hemos hecho una campaña tremenda y estamos en play off», señaló el entrenador del Elche antes de dar rienda suelta a su enfado por lo que considera una adulteración de la competición.

«Estoy emocionado de ver esto. Lo demás, que lo arreglen las autoridades pertinentes. Yo a lo mío, lo que hemos hecho es maravilloso, pero está claro que deben buscar de quién es la negligencia y a partir de ahí, ejecutar», señaló Pacheta sobre los siete casos de positivos del Fuenlabrada. «Estamos sin poder estar contentos. Haremos el test médico, daré dos días a los chicos porque estábamos a punto de explotar. Lo que tiene claro el técnico es que «somos los únicos perjudicados después del partido». «Tenemos 61 puntos y no podemos estar contentos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos entrenando o doy 2 días de vacaciones?», se pregunta el entrenador del Elche.

«No es una situación normal lo que está pasando», señaló Pacheta, que recordó que al Elche «se le castigó duramente en 2015 y ahora se debe decidir qué equipo juega el «play-off». Es una situación rocambolesca».

«Hay que centrar el tiro en la gran campaña, el resto que lo arreglen las autoridades, pero lo que hemos hecho es maravilloso. Tienen que decidir qué hacer, la clave está en buscar de quién es la negligencia y a partir de ahí que se castigue», afirma muy enfadado Pacheta ante la incertidumbre que se les presenta ahora sin saber qué pasará ahora.

«Somos los únicos perjudicados después del partido, el Elche ha ganado y no podemos celebrarlo, veremos qué decisión toman porque para eso se ha unificado la jornada, para que no pasen estas cosas», señala el técnico del conjunto franjiverde, que siguió dándole vueltas al asunto. «No se ha jugado un partido que afectaba tanto a la parte de arriba como a la de abajo, no me sé los protocolos pero imagino que algo así debe estar contemplado», comentó Pacheta.

Por su parte, Pere Milla se mostró irónico y «convencido» de que el Elche jugará este jueves ante el Zaragoza el primer partido de la promoción de ascenso. «Nosotros hemos cumplido en el terreno de juego. Ahora, a esperar. Las normas están para cumplirlas», afirmó el jugador del Elche, que se mostró muy dolido por la situación.