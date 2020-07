El Elche estudia solicitar a LaLiga que de por perdido el partido al Fuenlabrada

El ElcheCF está recabando información y está estudiando presentar este martes ante LaLiga una reclamación y la solicitud para que al Fuenlabrada se le de por perdido el partido que ayer viernes le debía enfrentar al Deportivo de la Coruña en Riazor y que fue suspendido por 12 positivos, siete jugadores y cinco componentes del cuerpo técnico, por coronavirus.

En el club ilicitano entienden que en el conjunto madrileño ha incurrido en una negligencia y no ha cumplido con el protocolo que marcó LaLiga y que, por tanto, debe perder su encuentro ante el Deportivo, lo que permitiría la clasificación del Elche para el "play-off" de ascenso sin necesidad a esperar a que el 30 de julio se dispute el partido inicialmente aplazado.

En la entidad franjiverde recuerdan que todos los equipos se someten a tests y pruebas de PCR 48 horas antes de cada partidos. El conjunto ilicitano, al igual que el Fuenlabrada, pasó estos exámenes médicos el pasado sábado. En el Elche, según fuentes del club, nadie dio positivo, a pesar de que el viernes disputaron su partido frente al Fuenlabrada.

Sin embargo, el mismo sábado ya había sospecha de un positivo en el equipo madrileño, el domingo hubo cuatro más y ayer lunes, tras realizar los test por parte de las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia, después de su viaje A Coruña, se confirmó que siete futbolistas y cinco miembros del cuerpo médico estaban infectados.

Incluso, se da otra circunstancia, según señaló ayer el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, el exjugador franjiverde, Yacine Qasmi, como medida de precaución, no jugó ayer el partido que su actual equipo jugó frente al Racing de Santander en El Sardinero porque en los días previos había estado con futbolistas del Fuenlabrada.

Además, desde tierras gallegas señalan que el Fuenlabrada tenía claro que no se iba a disputar el partido, algo que le daba ventaja sobre sus rivales porque conocerían el resto de resultados, porque ni siquiera, aún estando ya en A Coruña, sus utillleros no acudieron al estadio de Riazor a preparar la ropa, como es habitual en todos los equipos todas la mañanas antes de los encuentros. Incluso, al árbitro le fue comunicado los positivos tan solo dos horas antes del choque. Una muestra más de todo lo raro de este asunto y que todos los indicios apuntan a que el conjunto madrileño no buscaba otra cosa que la suspensión del partido

En el Elche entienden de que si ya se tenían conocimiento de los positivos desde el sábado o del domingo a más tardar -la resultados se suelen conocer como muy tarde en 24 horas- lo lógico que es que lo hubieran comunicado con el suficiente tiempo de antelación para que la decisión por parte de LaLiga hubiera sido consensuada con todos los equipos y no hubiera ni beneficiados ni perjudicados.

En el club ilicitano recuerdan las palabras de Tebas quien antes de reanudarse la competición manifestó que "es imposible que nos venga ningún club con tres, cuatro o cinco contagiados a la vez. Si es que vienen es porque ha habido negligencia en la gestión o incumplimiento de las normas sanitarias".

El Elche ya mostró ayer su desacuerdo la suspensión solo del partido Deportivo-Fuenlabrada y a través de un comunicado indicó que "se ha tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa".

Fuentes cercanas a la entidad franjiverde confían, una vez que se conocen los resultados y que el Deportivo, aunque gane su partido no evitaría el descenso, en que la LaLiga castigue la negligencia y el incumplimiento del protocolo y que se le de el partido por perdido al Fuenlabrada, lo que clasificaría al Elche para el "play-off" de ascenso y, además, no se afectaría a las fechas inicialmente prevista para la disputa de las eliminatorias por subir a Primera División.

Por su parte, el Fuenlabrada se defiende y a través de un comunicado señaló ayer que "desde el club ya se han tomado las medidas que marca el protocolo sanitario. Además, queremos informar de que todas las personas que dieron positivo en las pruebas médicas no han tenido sintomatología".