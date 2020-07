Pacheta: "Soy optimista y pienso que se van a dar los resultados para llegar al play-off"

El entrenador del ElcheCF, José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este domingo la rueda de Prensa previa al encuentro de este lunes (21 horas) frente al Oviedo, en el que el conjunto ilicitano necesita ganar y que el Fuenlabrada pierda con el Deportivo en Riazor para poder clasificarse para el play-off de ascenso a Primera División. A pesar de la dificultad de la carambola, el técnico franjiverde ha asegurado que "siempre soy optimista y creo que se darán los resultados. Pero, primero, debemos ganar nosotros. El Deportivo está obligado a conseguir la victoria porque si no es un drama (descenso a Segunda B). Se da la circunstancia de que a uno de los dos equipos no le vale el empate (en este caso al Deportivo)".

El preparador burgalés ha advertido de que aunque dependan de otro resultado "debemos focalizarnos en ganar nosotros", y ha señalado que el Oviedo no le va a poner las cosas fáciles, a pesar de que no se juega nada. "Los equipos se juegan la profesionalidad y muchos jugadores los contratos de la próxima temporada. Nos enfrentamos a un buen rival, que viene con una dinámica ganadora y que es el segundo mejor equipo tras el parón. El problema de los conjuntos que vienen de sufrir todo el año es que este partido es una liberación para ellos. Si a los jugadores del Oviedo, que viene sin presión, los dejas, nos van a hacer sufrir mucho".

Pacheta confía plenamente en su equipo y la recuperación mental tras la dura derrota del martes en Fuenlabrada. "El equipo está bien. Dos acciones a balón parado nos hicieron demasiado daño, pero después nos repusimos", y ha señalado que no van a estar obsesionados con lo que ocurra en Riazor. "Si nosotros ganamos, miraremos lo que pase en el otro lado, pero debemos estar pendiente de los nuestro", ha insistido.

El técnico del Elche ha afirmado que solo piensa en el choque frente al Oviedo y no en lo que puede venir en caso de clasificación para la promoción de ascenso. "Sólo pienso en el Oviedo. Si nos da para llegar al play-off, cambiaremos el chip en diez minutos. Pero primero es el encuentro ante el Oviedo. Vamos a interpretar el partido como el más importante del año. Puede ser el definitivo, pero pienso que todavía nos quedan cinco".

Independientemente de la clasificación o no, Pacheta quiere valorar la temporada que está realizando el conjunto ilicitano. "Cómo no voy a poner en valor la temporada que hemos hecho. Hemos sumado 58 puntos con un equipo en construcción. Antes del parón, éramos el mejor equipo de la Liga. Fuimos generando un grupo que creía en ellos y un funcionamiento que estaba convencido de que íbamos hacia arriba. Pero la pandemia lo paró todo.

En esta recta final de liga no hemos estado tan finos, pero llegamos a la última jornada con opciones de play-off. Hay que hacer examen de conciencia a final de año".

Por último, Pacheta se ha referido a su futuro y ha asegurado que, a pesar de los rumores "nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me debo al Elche. Ya dije públicamenteque que dos de los equipos que me gustaría entrenar eran al Espanyol y al Athletic. Y cuando digo algo, no puedo mentir, porque después, se sabe. Si mañana acaba la Liga para nosotros, que espero que no, hablaré primero con el Elche. Tengo contacto con los dueños, pero estamos centrados en el partido ante el Oviedo".