Pacheta niega haber firmado con otro club para la próxima temporada

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', aseguró este domingo que no ha negociado ni firmado con ningún otro club para la próxima temporada y pidió que se castigue a los medios que publican noticias falsas porque hacen un enorme daño a las personas.

Pacheta, cuyo contrato expira cuando finalice la competición, lleva varias semanas vinculado en algunas informaciones al futuro proyecto del Espanyol de Barcelona, club en el que militó como jugador y al que nunca ha ocultado que le gustaría entrenar.

"Llevo dos años y medio aquí y a día de hoy no he hablado con ningún presidente o director deportivo. No he hablado con nadie y menos he llegado a un acuerdo", explicó el técnico, quien sin embargo recordó que legalmente es algo que podría hacer desde el 1 de enero.

Pacheta justificó su enfado al desvelar un incidente que tuvo este pasado sábado en Elche, cuando fue increpado por la calle por un aficionado.

"Un tipo me insultó de manera terrible porque salen noticias que mienten y generan un gran daño a este entrenador", indicó.

"Los medios tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y con la repercusión que puede tener una mentira. La mentira no recibe castigo porque si en quince 15 días no se cumple lo que dice todo dios no se suspende de empleo al periodista o se multa al medio", argumentó.

"Me han hecho un daño terrible porque me estoy jugando un ascenso. Me juego la vida y por una noticia de esas tengo un problema. ¿Creen que es normal?", preguntó a los medios durante la conferencia de prensa telemática.

"Me parece gravísimo que yo pague esto por la calle por una mentira. Porque iba solo, que si voy con mis hijos igual salto", reiteró Pacheta, quien dijo que piensa aprovechar su posición de personaje público "para pelear contra la gente que veja y humilla dentro de la masa"