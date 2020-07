Pacheta: "No he abierto un debate en la portería, me pagan para tomar decisiones"

El entrenador del Elche CF José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este lunes la rueda de Prensa previa al encuentro que el conjunto ilicitano disputará este martes (19.3o horas), en el estadio de Anduva de Miranda de Ebro frente al Mirandés. El técnico franjiverde ha destacado que la victoria del pasado sábado en Santander frente al Racing (1-2) ha significado que su equipo "sigue muy vivo" en la lucha por el "play-off" de ascenso. "Seguimos muy vivos y a falta de cuatro jornadas estamos demostrando que podemos jugar la promoción. Si nosotros ganamos, obligamos a los demás a hacerlo. Pero solo nos miramos a nosotros. Ahora vamos a Miranda con buenas sensaciones y con el objetivo de ganar el partido. Cada vez somos un equipo más reconocible y queremos mantener vivo el sueño. Independientemente de lo que ocurra, la temporada está siendo magnífica, de sobresaliente, y algo bueno esteremos haciendo para llegar a las cuatro últimas jornadas en puestos de play-off".

El preparador burgalés ha avisado de que el Mirandés va a ser un rival muy complicado. "Tiene mucho mérito la temporada que está haciendo. Es un recién ascendido y está peleando con nosotros por el play-off, ha llegado a las semifinales de Copa. Cuenta con jugadores de ataque sobresalientes, con regate, disparo y desparpajo. Es un rival muy difícil, con ritmo, velocidad y precisión en su juego. Nosotros tenemos que buscar sus defectos y seguir con nuestra línea de trabajo y la evolución que estamos llevando".

Pacheta ha anunciado que cuenta con la baja de últilma hora del lateral izquierdo Juan Cruz, que ha sufrido unas molestias musculares en el calentamiento del entrenamiento de este lunes. Nuke Mfulu, Óscar Gil, Andoni López y Claudio Medina continúan lesionados y tampoco podrán viajar a Miranda.

De los cuatro laterales, los dos derechos (Tekio y Óscar Gil) y los dos izquierdos (Juan Cruz y Andoni), el técnico del Elche solo puede contar con Tekio. A pesar de ello, no se encuentra preocupado por las bajas. "No voy a perder ni un minuto en los que nos están. Tenemos suficientes alternativas. Josema puede jugar en el lateral izquierdo, Fidel también se puede adaptar al carril zurdo, podemos volver a jugar con tres centrales", ha comentado.

El entrenador del Elche también se ha referido a la importancia de la vuelta de Víctor tras varios meses lesionado. "Es un jugador que nos hace mejores. Es ideal para nuestro modelo de juego, nos aporta dinamismo, asociación con el balón y verticalidad. Hasta ahora no había podido jugar y ojalá se enganche para estos últimos cuatro partidos y el posible play-off". Y sobre si está preparado ya para jugar de titular en Anduva o prefiere que vaya poco a poco y no arriestar, Pacheta ha explicado que "lo veo para arrancar, pero también tenemos que llevar cuidado. En el centro del campo tenemos alternativas. Contamos con Jony y luego tengo ganas de ver juntos a Manuel Sánchez y a Ramón Folch. Son dos "6" y Víctor y Jony son dos "8", pero Manolo y Ramón si los soltamos nos pueden dar muchas cosas, como demuestran en los entrenamientos".

Pacheta no ha querido alimentar el debate en la portería con la aparición de San Román en los dos últimos partidos y la suplencia de Edgar Badia, que había sido uno de los jugadores más destacados del Elche en la presente temporada: "Edgar de los 60 partidos que ha estado conmigo ha jugado 50. Llega un momento que el míster toma decidiones, que para eso me pagan, aunque sean dolorosas. Sería un irresputuoso si solo decidiera sobre 10 jugadores y uno jugase siempre. Sé que la portería es un puesto delicado, pero todos pueden jugar y llega un momento en el que hay que dar descanso a uno o premiar a otro. Ya he dicho que cuento con la mejor pareja de porteros de Segunda División y no la cambio por ninguna. No he abierto ningún debate, pongo a los jugadores que considero necesarios para ganar. Creo que es el momento de San Román y ahí están sus números y sus actuaciones, que están siendo magníficas".

Por último, el técnico del Elche ha comentado que cada vez ve a su equipo con mejores sensación y más cerca del gran nivel que estaba ofreciendo antes del parón. "Estamos viendo que el equipo está evolucionando. Cada vez hacemos más cosas bien y tenemos más alternativas y más clarividencia en el juego. Tenemos una gran ventaja y es que siempre competimos y a los rivales les exijimos al máximo si quieren ganarnos".