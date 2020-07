Pacheta: "Es un error pensar en la obligación de ganar al Racing"

Ningún exceso de confianza ante el colista Racing. El entrenador del Elche José Rojo, Pacheta, ha alertado este viernes sobre el "partido trampa" que aguarda a su equipo este sábado (17.00) en casa del colista y casi desahuciado equipo cántabro, a 14 puntos de la salvación cuando sólo quedan 15 por disputarse.



"Esta película ya la hemos visto con equipos casi descendidos, que crean muchos problemas a rivales que luchan por cotas más altas", ha destacado el técnico franjiverde, que mantiene que el Racing "ha sumado muchos menos puntos de los que ha merecido" por fútbol y nivel de sus jugadores.



Pase lo que pase en el Girona-Zaragoza de esta noche que cierra la 37ª jornada, el Elche afrontará las cinco últimas jornadas de la Liga regular en zona de promoción de ascenso a Primera División con 52 puntos.



En este punto, Pacheta considera un error acudir a El Sardinero con la obligación de ganar. "Tenemos que centrarnos en desarrollar nuestras virtudes y minimizar las del Racing; hacer las cosas bien es lo que nos acerca a la victoria".



Para el duelo de la 38ª jornada en Santander, el Elche recupera al central Dani Calvo, sancionado ante el Cádiz, y al centrocampista Víctor Rodríguez, recuperado tras varias semanas de su lesión muscular. No viajan por lesión Mfulu, Andoni López, Claudio Medina y Óscar Gil.





El delantero del Elche Dani Escriche rodeado de rivales del Cádiz el pasado martes. ANTONIO AMORÓS

"Estamos vivos en los cinco últimos partidos y presentamos nuestra candidatura, aunque los resultados no hayan sido la leche tras la pandemia", ha reconocido el preparador, quePachetaante el líder Cádiz por segunda vez en LaLiga en detrimento del habitual Edgar Badia."Es un tema delicado porque estamos educados de toda la vida en que la portería es inamovible, pero yo lo muevo todo y tomo las decisiones cuando el estómago y el corazón me lo piden y casi siempre me salen bien", ha indicado.. En conjunto, tenemos la mejor portería de Segunda", ha puntualizado.Del mismo modo, ha querido ser prudente con, que con sólo 18 años debutó como titular el martes ante el Cádiz y fue, seguramente, el mejor de su equipo y asumió el mando del juego."Hay que ir despacio y tranquilos con él porque, ha indicado. "Apunta a jugador muy interesante y por eso juega, pero hay que ir pasito a pasito; yo me encargo, que ya he visto a demasiados niños quedarse en el camino. Tenemos que cuidarle mucho".