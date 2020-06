Josan: "Ya tenemos los 50 puntos y ahora a soñar para ver hasta dónde podemos llegar"

Josan Ferrández, uno de los jugadores más destacados del Elche CF en la victoria frente al Girona (1-0), que protagonizó una espectacular con una enorme galapoda que terminó con el centro al área para que Dani Escriche marcase el gol del triunfo, reconoce que el vestuario franjiverde está ilusionado con la posibilidad de luchar por el ascenso, una vez que el equipo ilicitano ha alcanzado los 50 puntos y ha asegurado la permanencia.

"La ilusión de cada entrenamiento y de cada partido es lo que nos ha traído hasta aquí. Trabajar el día a día para conseguir primero los 50 minutos, que ya los tenemos, y ahora a soñar para ver esta dónde podemos llegar", comenta el futbolista crevillentino.

El extremo del Elche destaca el "sacrificio" de todo el equipo para poder vencer a un rival tan complicado como es el Girona, que cuenta con el presupuesto más alto de la categoría. "Me quedo con los tres puntos, con la imagen de sacrificio que dio el equipo y con las ganas por seguir creciendo. Peleamos hasta el último minuto por conseguir la victoria".

Sobre la espectacular jugada del gol explica que "cuando salió el rachace tras darle el balón en la espalda a Óscar Gil vi que los jugadores del Girona se paraban un poco y sobre la carrera aproveché ese momento para adelantarles y corrí hasta que no me quedó campo. Escriche entraba solo y centré con la fortuna de que marcó". Josan manda un mensaje a su compañero: "A ver a qué me invita, porque ya le he dado dos asistencias".