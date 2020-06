El Elche se deja remontar ante una Ponferradina con más mordiente ofensiva

El Elche CF ha mordido el polvo en Ponferrada, ha perdido 2-1 y pone en peligro su plaza en la zona de "play-off" de ascenso. Los franjiverdes mejoraron el manejo y la circulación de balón con respecto al partido frente al Extremadura, pero apenas crearon ocasiones de gol y a pesar de adelantarse en el marcador poco antes del descanso se dejó remontar por una Ponferradina que sin tanto dominio tuvo más y mejores ocasiones.

Pacheta se dedició por Nuke Mfulu como lateral derecho ante las bajas de Óscar Gil y Tekio y realizó cinco cambios con respecto al choque frente a la Ponferradina. La presencia de Iván Sánchez, Nino y Fidel le dieron más posesión al conjunto ilicitano. El partido comenzó con susto tras un centro de Son, que se fue en velocidad de Juan Cruz, y el centro del exfranjiverde Nacho Gil lo remató Katxo obligando a Edgar Badia a emplearse a fondo.

A partir de ahí, el encuentro entró en un toma y daca en el que los franjiverdes tuvieron más el control y los bercianos practicaron un juego más vertical y con más llegadas. El combate estaba siendo nulo, con las defensas imponiéndose a las delanteras. El Elche llegaba bien a la línea de tres cuartos, pero era incapaz de crear peligro.

En la recta final del primer periodo el marcador se movió. Nino adelantó a los ilicitanos tras un buen robo de balón de Fidel, que entregó la pelota a Juan Cruz para que el madrileño pusiera un centro medido que el capitán enganchó perfectamente con una gran volea mandando el esférico al fondo de la red. Parecía que el cuadro de Pacheta se iba a ir al descanso con ventaja en el marcador, pero en la última jugada el Elche defendió mal un lanzamiento de falta de Son y Russo le ganó la partida a Gonzalo Verdú y a Juan Cruz y en un gran remate de cabeza ajustado al poste estableció el empate.

Los franjiverdes comenzaron el segundo tiempo siguiendo llevando el peso del juego, incluso Dani Calvo anotó el 1-2, pero la jugada fue invalidad por un claro fuera de juego. El choque continuó con un intercambio de golpes. Javi Navarro tuvo una buena oportunidad, pero se cruzó bien Gonzalo Verdú y Mfulu puso un buen balón al área, pero no encontró rematador.

Sin dominar el choque, los bercianos lo tuvieron siempre donde quisieron. En el minuto 69 Kutxe remató alto cuando se encontraba solo en el área pequeña. Pacheta quiso controlar más el centro del campo y en el 70 quitó a Nino para dar entrada a Ramón Folch e intentar hacer daño con Iván Sánchez por la derecha. Pero todo se cayó un minuto más tarde. En el 71 la Ponferradina le dio la vuelta al marcador tras aprovechar Luis Valcarce un doble rechace.

Con el 2-1 al Elche solo le quedaba ir a la desesperada. El técnico franjiverde no tenía a Jonathas en el banquillo y revolucionó el equipo intentando desdibujando el equipo. Salió Josan y luego dio entrada a Andoni y a Josema por Iván Sánchez y por Fidel y colocó a Gonzalo Verdú de delantero centro a lo Alexanco. Esa rara apuesta tampoco dio resultado. Al final, los ilicitanos no generaron ocasiones y lo pagaron. La vuelta a la competición no está siendo la esperada.



FICHA TÉCNICA:

PONFERRADINA: René, Son, Russo, Trigueros, Luis Varlcarce, Sielva, Saúl Crespo, Nacho Gil (Larrea, m. 82), Javi Navarro (Pablo Valcarce, m. 58), Kaxe (Asier Benito, m. 72) y Yuri (Omar, m. 82).

ELCHE: Edgar Badia, Nuke Mfulu, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Manuel Sánchez (Josan, m. 76), Iván Sánchez (Josema, m. 87), Escriche (Claudio Medina, m. 76), Fidel (Andoni, m. 87), Nino (Ramón Folch, m. 70) y Pere Milla.

GOLES: 0-1 m. 42, Nino. 1-1 m. 45, Russo. 2-1 m.71, Pablo Valcarce.

ÁRBITRO: Vicandi Garrido, del colegio vasco. Expulsó por doblel cartulina amarilla a Saúl Crespo (m. 84 y 87). Mostró tarjetas amarillas a Javi Navarro (m. 33), Nuke Mfulu (m. 35), Manuel Sánchez (m. 40), Iván Sánchez (m. 62), Russo (m. 64), Gonzalo Verdú (m. 66) y a René (m. 93).

ESTADIO: El Toralín de Ponferrada.