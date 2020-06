Pacheta: "Tenemos que volver a ser ese equipo atractivo que desarbolaba a los rivales"

El entrenador del Elche CF, José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este domingo la rueda de Prensa previa al partido del lunes (19.30 horas), en el estadio de El Toralín de Ponferrada, frente a la Ponferradina. El técnico franjiverde ha asegurado que ya han pasado página al flojo encuentro frente al Extremadura (1-1). "Para nada le he dado vueltas al partido del viernes. Ya hemos pasado el duelo y enseguida lo tenemos que olvidar y pensar en la Ponferradina, que cuenta con jugadores con un buen talente y un buen cuerpo técnico y tiene mucho mérito lo que está haciendo. Es cierto que no tuvimos mucha fluidez con el balón y que nos marcaron un gol, pero, a pesar de que el Extremadura tuvo algunas llegadas, no fueron ocasiones claras. Las cosas pueden salir bien o mal, pero no estoy apesadumbrado y voy donde sea con esta plantilla".

El técnico franjiverde ha admitido que "no fue nuestro mejor partido, no estuvimos tan precisos con balón como en otras ocasiones y no fuimos ese equipo que crece a través de la posesión del balón. Con la entrada de Iván Sánchez estuvimos mejor. También somos un equipo que nos costó entrar en el comienzo de Liga. En las dos años completos que llevo aquí hemos acabado mejor que hemos empezado. El parón nos vino cuando estábamos todos a un gran nivel. Debemos volver a ser ese equipo atractivo, con nuestro modelo de juego que volvía loco a los rivales a través de atacar mucho y de tener mucha movilidad. Tenemos que intentar desarbolar a los rivales desde la movilidad", ha señalado.

El preparador burgalés no ha dado pistas sobre el posible once inicial que juegue en Ponferrada, pero ha adelantado que "van a haber cambios. Yo no lo llamo rotaciones porque tenemos en la plantilla muchos jugadores que están en un estado físico-mental óptimo para competir. Ahora es difícil que un futbolista sea titular tres partidos seguidos porque debemos llevar mucho cuidado porque tenemos partidos a la vuelta de tres días. Ahora hay jugadores que tienen mejores piernas que otras, pero los datos de esfuerzo de los que disponemos son similares a los de antes de la pandemia" , y en cuanto a las opciones que maneja para ocupar el lateral derecho, posición en la que se ha quedado sin futbolistas específicos por la sanción por cinco tarjetas de Óscar Gil y la lesión de Tekio, ha indicado que "tenemos varias posibilidades y hemos ensayado algunas cosas previniendo eso porque sabíamos que Óscar llevaba cuatro tarjetas y que Tekio iba a estar un tiempo lesionado. Contamos con alternativas de garantías y la posibilidad de cambiar el dibujo. El equipo está preparado para suplir esas bajas, no lo tengo aún claro y estamos en ese camino de decidir la solución".

Por último, Pacheta, ha avisado que el Elche no se va a rendir y va a seguir luchando por ese sueño bonito de intentar luchar por el ascenso a Primera División. "A pesar de que cambie el mensaje del objetivo, debemos seguir pensando solo en el día a día y en ganar el partido que tenemos más cerca. Llevamos 47 puntos y estamos en una posición privilegiada e ilusionante. Lo importante es que este equipo compite y cuando no le salen las cosa corre como perros y cuando nos salen bien hacemos sufrir y correr a los rivales al máximo. No vamos a bajar los brazos y vamos a insistir y competir al máximo hasta el último día"