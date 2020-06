Diego Bri se convierte en el sexto canterano que debuta esta temporada con el Elche

Diego Bri cumplió ayer viernes frente al Extremadura, con solo 17 años, su sueño de debutar con el primer equipo del Elche CF en un partido oficial. El extremo ilicitano salió a los 77 minutos sustituyendo a Nuke Mfulu, se situó primero en la banda izquierda y en los últimos minutos del encuentro en la banda derecha. A pesar de los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego dejó detalles de desparpajo y desborde.

El canterano llegó al club ilicitano en la categoría cadete tras haber estado en las categorías inferiores del Celtic Elche. Estuvo en el Juvenil B de primer año y esta temporada ya jugó en el Juvenil A de División de Honor, incluso tuvo la oportunidad de debutar con el filial en Tercera División frente al Olímpic de Xàtiva, en el último partido de Sergio Pelegrín al frente del Ilicitano.

"Este partido es un sueño. La lástima ha sido no haber podido conseguir los tres puntos, pero no pasa nada porque la reanudación de la Liga acaba de empezar y hay que seguir a tope. Si juego bien y si no lo hago voy a seguir entrenando con muchas ganas para aprender y ayudar al equipo a conseguir el objetivo de estar arriba en la clasificación", comentó el joven jugador ilicitano tras el choque ante los extremeños.

Diego Bri viene apuntando maneras desde hace tiempo, incluso el Levante estuvo a punto de ficharlo, pero desde que Sergio Mantecón y Rubens se hicieron cargo del fútbol base frenaron cualquier operación porque lo consideraban un jugador con mucho futuro. El director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, también lo ha seguido muy de cerca y decidió hacerle un contrato de larga duración. Pacheta también vio en el joven extremo muchas cualidades y desde antes del parón por la crisis sanitaria del coronavirus viene entrenando con la primera plantilla.

La cantera franjiverde está funcionado esta temporada y en los últimos meses han debutado con el primer equipo hasta seis jugadores del fútbol base, además de Nacho Ramón, que debutó la pasada temporada frente al Deportivo y en la presente campaña también jugó los últimos minutos ante el Almería en Liga.

Óscar Gil se ha ganado un puesto y es titular indiscutible en Segunda División. Mourad debutó en Copa contra la Gimnástica Segoviana, luego estuvo en los partido de las siguientes eliminatorias frente al Yeclano y el Athletic Club de Bilbao. Alberto Rubio y César Moreno también se estrenaron en Segovia. Nacho Pastor jugó los 90 minutos en Copa tanto contra el Yeclano como ante el Athletic y el pasado viernes fue Diego Bri quien cumplió su sueño de jugar en Segunda con la franja verde. Además, Jony Álamo estuvo convocado y aunque no ha debutado ha estado en varias convocatorias con la primera plantilla y su debut está muy cerca.