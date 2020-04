Xavi Torres asegura que le han condenado por un delito "que no pude cometer"

El exjugador del Elche CF Xavi Torres, quien junto a otro exfranjiverde como Antonio Amaya, ha sido condenado por un presunto delito de corrupción deportiva, en el denominado "Caso Osasuna" por la compra de dos partidos cuando militaban en el Betis ha emitido una carta anunciando que va a recurrir la decisión del juez y en la que asegura que durante toda su carrera deportiva ha actuado "con rectitud de acuerdo con unos códigos de profesionalidad y honestidad".

Xavi Torres ha sido condenado con una pena de un año de prisión, dos de inhabilitación para el ejercicio del fútbol profesional y 900.000 euros de multa. Al futbolista de Xàbia, que militó en el conjunto ilicitano hace dos temporadas y que en la presente campaña defiende los colores del Al Arabi Sporting Club de Kawait señala en su comunicado que no entiende que se le acuse "de un delito que no he podido cometer" y que, a pesar de que respeta "la decisión de los magistrados" ha sido "una sorpresa" porque "en ningún momento he podido intervenir" en los hechos que se les acusa como son los de recibir primas de terceros, tanto por ganar un partido contra el Valladolid como por dejarse perder frente a Osasuna en los dos últimos encuentros de la Liga de la temporada 2013-2014.

En su comunicado enviado a los medios de comunicación, Xavi Torres, indica que :

"En el día de hoy me ha sido notificada la Sentencia del llamado Caso Osasuna, por la que he sido condenado por un delito de corrupción deportiva.

En primer término, quiero expresar mi total respeto a los magistrados que la han dictado. Al mismo tiempo, no puedo ocultar mi sorpresa puesto que no entiendo que se me condene por la comisión de un delito que en ningún caso he podido cometer ni intervenir de forma alguna.

Tanto en el Betis como en el resto de clubes que he defendido a lo largo de mi carrera, he actuado con rectitud de acuerdo con unos códigos de profesionalidad y honestidad. Lejos de cometer infracción alguna, he tratado siempre de colaborar con la justicia, con la verdad y lo seguiré haciendo para salvaguardar los valores del deporte.

Con profunda tristeza, he solicitado a mis abogados que lleven a cabo el correspondiente recurso, con la total seguridad de que la sentencia será revocada próximamente.

Xavier Torres Buigues".

Ahora queda pendiente la admisión o no del recurso porque puede significar el fin de la carrera futbolística del jugador de Xabia de 33 años que tras terminar su contrato la temporada pasada con el Elche no renovó con el club ilicitano.