«Tras esta crisis tendremos que adaptarnos a muchos cambios»

El delantero del Elche Jonathas de Jesús ha cumplido un mes desde que el pasado 15 de marzo le confirmaron que se había dado positivo de coronavirus. El jugador brasileño no sabe dónde se pudo contagiar y recuerda que lo pasó «mal» los dos primeros días, pero asegura que ya se encuentra «muy bien», incluso que está al 100% de la lesión en la zona de los isquiotibiales que le obligó a retirarse a los 30 minutos en el último partido frente al Rayo Vallecano.

Jonathas está deseoso de «volver a jugar», pero tiene claro que «primero es la salud». El futbolista franjiverde admite que la crisis sanitaria del Covid-19 va a significar un antes y un después en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, en el fútbol: «Nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas nuevas» y una de ellas es la incógnita sobre cuándo y cómo se reanudará la competición. «Tendremos que ver cuanto tiempo vamos a estar fuera de casa, si jugamos con aficionados en los estadios... va a haber muchas cosas nuevas».

El delantero del Elche deja en manos de LaLiga, la Federación y el club la fecha para poder reanudar la competición, pero avisa de que «hay que hacer las cosas por el bien de todos y buscar lo mejor para todos, porque ahora lo más importante es la salud».

Termina contrato el 30 de junio



El jugador brasileño firmó a finales de enero un contrato hasta el 30 de junio y si la competición se alarga más allá de esa fecha, como todo hace indicar en caso de que se reanude, tendrá que negociar con la entidad franjiverde. «Tengo contrato y en esa negociación es importante hablar con el club, pero ahora no quiero hablar de ello. Estoy a gusto en el Elche y todo el mundo sabe que quiero seguir. Vamos a ver al final qué pasa».

Jonathas prefiere no airear fuera del vestuario su opinión sobre el ERTE que ha solicitado el club ilicitano. «Es un tema que lo hablo con mis compañeros y con el club y prefiero no hacerlo fuera».

El jugador sudamericano está pasando toda la pandemia en una apartamento de Arenales del Sol alejado de su familia. Asegura que eso es lo que peor lleva. «En un momento como este me gustaría estar, sobre todo, cerca de mis dos hijas. Si antes ya las echaba de menos, ahora todavía más. Tenía intención de que vinieran, pero ahora las cosas han cambiado. Hablo todos los días con ellas en Brasil y me ayuda a ver que están bien, pero no es lo mismo que tenerlas cerca».

Por último, el goleador pide, para superar esta crisis sanitaria, «seguir todos confinados como estamos haciendo y quedarnos en casa para evitar el contagio de más personas, principalmente las mayores que son las de más riesgo. Eso es lo que más importa en este momento».