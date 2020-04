Jonathas: "Tengo muchas ganas de volver a jugar, pero ahora lo más importante es la salud"

El delantero del Elche CF Jonathas de Jesús, que fue el primer jugador de LaLiga Smartbank de Segunda División que se contagió con el virus Covid-19, ha concedido este miércoles una entrevista telemática para hablar de la enfermedad, del presente y del futuro del Elche y del fútbol.

El jugador brasileño ha comentado que "los dos primeros días" sí que le afectó la enfermedad, pero que posteriormente ya se pudo hacer vida normal y no tuvo ningún síntoma más y asegura que se encuentra "muy bien". Incluso ha señalado que ya está recuperado de la lesión en los músculos isquiotibiales que le obligó a retirarse a los 30 minutos en Vallecas en el último partido frente al Rayo. "La lesión está olvidada, estoy al 100% y me encuentro bien". El atacante sudamérico no sabe dónde se pudo contagiar. "Eso me gustaría saber, pero no tengo un sitio exacto donde lo pude coger".



Jonathas tiene claro qué hay que hacer para superar esta pandemia. "Tenenos que hacer lo que estamos haciendo todos. Seguir con este confinamiento y quedarnos en casa para evitar el contagio de más personas, principalmente las mayores que son las de más riesgo. Esto es lo que más importa en estos momentos, porque estoy seguro de que vamos a volver con más fuerza".

El futbolista franjiverde ha afirmado que tiene "muchas ganas de volver a jugar", pero deja en manos de LaLiga, la Federación y el club la fecha para poder reanudar la competición. "Tenemos que hacer las cosas por el bien de todos y buscar lo mejor para todos porque ahora lo más importante es la salud".

El delantero termina contrato el 30 de junio y sobre la posibilidad de extenderlo más allá de esta fecha porque la competición se alargue señala que "tengo contrato y en esa negociación es importante hablar con el club. Yo ahora no quiero hablar de ello. Estoy a gusto en el Elche y todo el mundo sabe que quiero seguir y vamos a ver al final qué pasa", y sobre el Erte que ha solicitado el club ilicitano tampoco se ha querido pronunciar. "Es un tema que lo hablo con con mis compañeros y con el club y prefiero no hacerlo fuera".

Jonathas es consciente de que después de esta pandemia "nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas nuevas". "Cuando volvamos tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa, si jugamos con aficionados€. Van a haber muchas cosas nuevas".

Una de las cosas que peor lleva el goleador brasileño es estar lejos de sus dos hijas. "En un momento como este me gustaría estar con mi familia y, sobre todo, estar cerca de mis hijas. Si antes ya las echaba de menos, ahora todavía más. Tenía intención de que vinieran, pero ahora ha cambiado todo. Hablo todos los días con ellas en Brasil y me ayuda a ver que están bien, pero no es lo mismo que tenerlas cerca"

Por último, Jonathas ha querido mandar un mensaje a los aficionados franjiverdes. "Todos juntos vamos a volver más fuertes después de este contratiempo que estamos pasando. Mucho Elche".