Bragarnik: "Tengo ya el 58% del Elche y quiero llegar a más del 95%"

Christian Bragarnik cumple hoy cuatro meses desde que aterrizó en el Elche CF tras firmar un acuerdo con el anterior máximo accionista José Sepulcre para comprar el paquete mayoritario de acciones de la entidad franjiverde que el empresario ilicitano tenía junto a Antonio Rocamora a nombre de la mercantil Tenama Inversiones.

El inversor argentino aún no se han presentado ni ha ofrecido entrevistas a los medios de comunicación de Elche. Sin embargo, si que ha hablado para el programa argentino La Oral Deportiva de Radio Rivadavia de Argentina en la que ha desglosado en una entrevista amplia su figura como agente de fútbolistas de prestigio y su nuevo camino en el fútbol europeo que ha empezado comprando en el club ilicitano.

El nuevo propietario de la entidad franjiverde llegó a un acuerdo con Sepulcre para ir adquiriendo, a través de la empresa Score Club 2019 SL, de forma progresiva el paquete accionarial del expresidente durante los próximos ocho años como refleja el acuerdo firmado en diciembre en una notaria de Elche. Por eso, Bragarnik ha comentado que "Hize una gran relación con José Sepulcre y compré una parte. Tengo el 58% del club y creo que podemos terminar con más del 95% y eso incluye las deudas que tiene".

Otra de las cuestiones que quiso aclarar el inversor argentino es que Daniel Angelice, expresidente de Boca Juniors, no está en el proyecto con el que Score Club 2019. "Cometí el error de invitarlo a vaer un partido del Elche y todos pensaron mal, pero Angelice no tiene ningún tipo de injerencia en lo mío con el Elche".

Tras la llegada de Christian Bragarnik al club ilicitano también se rumoreó la posible llegada de Diego Armando Maradona como entrenador. Algo que desmentió en un primer momento en el vestuario. Incluso regaló varias camisetas del astro argentino a los futbolistas y al entrenador Pacheta y les comentó que eso era lo más cerca que iba a estar Maradona del Elche. El nuevo dueño de la entidad franjiverde respaldó a Pacheta desde el primer momento y tiene una gran relación con el actual técnico del Elche. Bragarnik, en la entrevista a la emisora argentina, también afirmó de forma rotunda que "a ningún entrenador le di una sugerencia de poner o sacar un jugador. Jamás me metí en el armado de un equipo. Nunca se me pasó eso por la cabeza. Si hago eso es faltarle el respeto al entrenador y no tener confianza en él".

La entrevista a La Oral Deportiva fue más allá de los estrictamente deportivo y también abordó temas personales sobre su polémica trayectoria en la que, incluso, se ha llegado a afirmar que el dinero que invierte en el fútbol procede del blanqueo de capitales obtenidos del narcotráfico. Bragarnik afirmó que nunca ha hecho nada que se saliese de la línea de la "honestidad". "Entiendo las dudas e inquietudes que se puedan generar, pero en la vida me formé con principios y hay uno en principal que es el de la buena fe. Me manejo de esa manera y con honestidad y por eso estoy tranquilo. En Argentina hay un pensamiento que el que hace las cosas bien, es porque algo mal está haciendo", señaló el nuevo máximo accionista de la entidad franjiverde.