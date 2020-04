El Elche contacta con la plantilla para una posible rebaja salarial

La entidad franjiverde quiere evitar el ERTE, lo ve como una alternativa y los jugadores, de acuerdo con la AFE, no la descartan.

El Elche ya ha movido ficha para buscar soluciones económicas ante el alargue de la crisis sanitaria del coronavirus que está impidiendo reiniciar la competición. El club ilicitano ha mantenido las primeras conversaciones con la plantilla para analizar las distintas alternativas y una de las opciones que hay encima de la mesa es una posible rebaja de sueldos.

De momento, todavía no se ha planteado el porcentaje porque la entidad franjiverde está también viendo las opciones que le recomiendan desde LaLiga y los jugadores desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La directora general, Patricia Rodríguez, está en permanente contacto con Javier Tebas y participó en la reunión por vídeo conferencia que el presidente de la Patronal del fútbol mantuvo el martes con los 42 equipos de Primera y Segunda División, mientras que Gonzalo Verdú, segundo capitán de la plantilla, hizo los propio con la AFE. Ambos estamentos lo ven como solución.

El objetivo es intentar un acuerdo satisfactorio para las dos partes y evitar un Expediente Regulador Temporal de Empleo (ERTE) al que ya se han acogido otros clubes de Segunda División como Las Palmas y el Racing de Santander, que lo hizo ayer. Mientras que Zaragoza, Ponferradina, Rayo Vallecano, Cádiz y Lugo podrían ser los siguientes. En Primera, también lo han solicitado el Espanyol, Atlético de Madrid, Alavés y el FC Barcelona, aunque en el caso de los azulgranas la primera plantilla no entra al haber llegado a un acuerdo para una reducción salarial.

En Segunda B son más de 40 equipos, entre ellos el Hércules, los que han solicitado un ERTE.

En el Elche quieren evitar a toda costa esta fórmula porque el club ilicitano tiene garantizados buena parte de los ingresos para la próxima temporada, pero está perdiendo ingresos y si la crisis del Covid-19 sigue alargándose también tendrá que tomar decisiones y una de las que coge fuerza es una rebaja de sueldos. La entidad franjiverde ni afirma ni desmiente esta alternativa y señala que «de temas internos preferimos no hablar».

«Queremos competir»



Lo que sí que tienen claro en el seno del vestuario del Elche es intentar acabar la competición, aunque ello signifique tener que disputar partidos cada dos o tres días, incluso durante los meses de junio y julio. «Queremos jugar», señalan las fuentes consultadas. Algo que también respaldan desde la AFE.

La nueva posibilidad que se está planteando es reiniciar la competición, siendo optimistas, el 21 o 28 de junio o incluso en julio, teniendo en cuenta que se necesitarían 15 días para que los equipos realicen una minipretemporada.

Eso repercutiría también en la próxima temporada, porque los 21 días de vacaciones recogidos por convenio se tendrían que trasladar a agosto. Posteriormente hacen falta cuatro semanas de pretemporada, por lo que la siguiente campaña no comenzaría hasta mediados de septiembre.

Además, en caso de poder reanudarse LaLiga Smartbank, al menos los primeros partidos serían a puerta cerrada, como admitía ayer Fidel. «Al principio parece que tendremos que jugar a puerta cerrada sí o sí dada la situación del país. Sabemos que no podemos pasar de 0 a 100 de forma rápida. No podemos pasar de estar en cuarentena a llenar el estadio de nuevo. Se tendrá que hacer de forma progresiva. Una de las cosas más bonitas del fútbol es jugar ante tu afición, en ambientes bonitos y jugar a puerta cerrada no es algo que nos guste, pero por el bien de todos tendrá que ser así».