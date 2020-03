Pere Milla: "Echo de menos poder tirarle un penalti a Edgar Badia y a San Román"

El delantero del Elche CF Pere Milla ha respondido este miércoles a las preguntas que los medios de comunicación y los aficionados le han realizado a través del gabinete de comunicación del club ilicitano. El futbolista catalán ha asegurado que una de las cosas que peor lleva durante este tiempo de confinamiento es no poderle tirar penaltis en los entrenamientos a sus compañeros Edgar Badia y San Román y poder sacar a pasear a su perro.

"Echo de menos poder acudir a a los entrenamientos y poder sacudir a los porteros. Tengo muchas ganas de volver a tirarle un penalti a Edgar Badia y a San Román. Llevamos la rutina del día a día, pero tengo muchas ganas de volver a entrenar. Otra de las cosas que peor llevo es poder sacar a mi perro a entrenar porque ahora solo puedo sacarlo a que haga sus necesidades físicas", ha comentado del atacante franjiverde.

El jugador del Elche ha asegurado que no teme porque haya podido perder la buena forma que tenía antes del parón por la crisis de coronavirus."Personalmente no tengo ningún temor. Es una situación atípica que nos afecta a todos y el que mejor lo lleve de cabeza saldrá beneficiado. No temo a nada que pueda cambiarla buena forma que tenía. Con el trabajo que estamos haciendo en caso y si hacemos una mini pretemporada nos va a venir bien. Nosotros estamos bien preparados psicologicamente para llevar esta situación y el deportista de alto nivel tiene que ser fuerte mentalmente. Cuando volvamos al terreno de juego tendremos muchas ganas de que ruede el balón, meter goles y poder jugar con nuestros compañeros".

Pere Milla considera que una vez que se levante el estado de alarma y puedan volver a los entrenamientos "tocará hacer una minipretemporada de una o dos semanas para recuperar sensaciones. Estaremos bajo de forma, porque no es lo mismo competir y entrenar normalmente que hacerlo por tu cuenta con los entrenamientos que podamos hacer en casa.Ahora no tenemos la suerte de poder tocar el balón".

Sobre la opción de que una vez que se reanude la competición se tenga que jugar dos partidos por semana, el delantero ha comentado que "si se tiene que jugar entre semana físicamente tienes que estar bien, pero también psicologicamente. Lo más importante es querer, porque querer es poder".

Por último, el futbolista franjiverde pide que se cumplan las autoridades y que la gente se quede en casa como lo está haciendo él. "Estoy en casa. Es una situación atípica, pero tenemos que hacerle caso a las autoridades para superarla todos juntos. Si nos piden que nos quedemos en casa, tenemos que estar en casa. Está claro que no puedes hacer tu vida normal, pero, al fin y al cabo, estás en tu hogar".