"Estoy mucho mejor y deseando entrenar con el Elche"

El delantero brasileño del Elche, Jonathas de Jesús, primer contagiado por coronavirus en LaLiga Smartbank, ha declarado este lunes en los medios oficiales del club que se encuentra "mucho mejor" de la enfermedad y con muchas ganas de volver a entrenarse con el equipo.



"Buenos días a todos, especialmente a los franjiverdes. Me encuentro mucho mejor. Estoy haciendo todo con normalidad, pero siguiendo las recomendaciones del staff médico y técnico", ha declarado el ariete, al que se le detectó el coronavirus el sábado 14 de marzo, seis días después del partido del Elche en Vallecas ante el Rayo (2-3).



"Estoy entrenando un poco en casa, donde me encuentro mucho mejor y para estos entrenamientos sigo las recomendaciones del preparador físico y ya echo de menos el entrenamiento con todos los compañeros y toda la gente de Elche. Un abrazo y hasta luego", ha añadido Jonathas en su mensaje al franjiverdismo.





??? "Estoy entrenando con normalidad en casa siguiendo las recomendaciones de staff técnico y médico. Me voy sintiendo mucho mejor"#FranjiverdeEnCasa#YoMeQuedoEnCasa#EsteVirusLoParamosUnido#MuchoElche pic.twitter.com/RwEvh6o3SD — Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 23, 2020

Horas antes, el jugador brasileño declaró a la televisión de su país Globo que nunca había sufrido dolores tan fuertes como los que le produjo el Covid-19 desde que el viernes 13 de marzo se le presentaron los primeros síntomas."Tal como me encontraba, no podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho", aseguró. "Ni siquiera tenía fuerzas para nada. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño.