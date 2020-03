Pacheta: "Responsabilidad y a quedarse en casa; esta sociedad saldrá reforzada"

Una semana después del parón de la Liga y de todas las competiciones deportivas en España por el coronavirus, el entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, ha lanzado este viernes a travéss de los canales oficiales del club un mensaje de responsabilidad a todo el franjiverdismo para continuar frenando la pandemia con el confinamiento de todos en casa.

"Seguir mandando un mensaje de responsabilidad y hacer caso a las autoridades", ha explicado el técnico desde su domicilio cercano al estadio Martínez Valero, donde pasa la cuarentena en compañía de su hijo.

"El fútbol, que es entretenimiento e ilusión, desde el lado que nos toca tenemos que intentar seguir mandando un mensaje de paciencia y tranquilidad porque de esta situación la sociedad va a salir reforzada", ha añadido.

A título particular, el preparador valenciano ha explicado que el confinamiento en su casa lo dedica a cocinar con su hijo, a hablar con familia y amigos, ver cine y leer, además de algo de ejercicio físico.

"No tenemos una rutina diaria de horario, pero prácticamente a diario hacemos un poco de deporte. Desayunamos, cocinamos, comemos, merendamos y cenamos juntos", ha explicado.

"También vemos juntos una película y luego él tiene clases on line con la universidad y en ese momento yo me dedico a hablar con los amigos y la familia y a leer un libro que me ha recomendado mi hijo: Cartas a Lucilio, de Séneca. Fantástico libro. Nunca he leído muchos clásicos y ahora lo estoy haciendo".

El técnico del Elche Pacheta, confinado en su domicilio junto al Martínez Valero. ECF



Sobre la reanudación de la competición cuando lo consideren oportuno las autoridades sanitarias y los organismos que rigen el fútbol español, Pacheta cree que afectará a todos los equipos por igual, en lo que será una Liga muy distinta.

"Tras el parón vamos a arrancar todos muy parecidos, pero hay que ver cómo nos afecta a cada equipo todo este tiempo. Empieza otra Liga totalmente distinta, pero afectará a todos por igual el parón".

"Es un parón muy duro por estas causas", ha añadido. "Es verdad que estábamos en un buen momento con dos victorias seguidas, pero también veníamos de dos derrotas consecutivas. No tiene por qué cambiar el parón las dinámicas que teníamos".

El técnico burgalés no cree que, si se aprieta el calendario como parece más que probable, se desvirtúe la competición en LaLiga Smartbank por el hecho de que se disputen las jornadas que quedan todos los domingos y miércoles.

"Eso nos dirá cómo están las plantillas en ese momento. No será fácil arrancar tras tres o cuatro semanas sin entrenar con normalidad", ha indicado.

"Va a ser otro tipo de Liga, pero ojalá, porque supondrá que hemos vuelto a la normalidad. No creo que se desvirtúe porque será para todos igual. Al que tenga más plantilla y fondo de armario le irá mejor, pero nosotros estamos preparados para afrontarlo".

Pacheta ha aprovechado su comparecencia telemática y no presencial para reivindicar el potencial anímico e ilusionante del fútbol para superar el drama de la pandemia.

"Vivimos una situación excepcional con gente que está muriendo; con una pandemia salvaje y el fútbol debe ser una de las herramientas que utilicemos para devolver ilusión, empuje, optimismo y entretenimiento para olvidar esas penas", ha explicado.

"El fútbol siempre ha sido un desahogo casi de todo el mundo. Es su gran virtud, que vive de la emoción y la pasión y debemos recuperar eso. Igual no volvemos a vivir esta situación de estar un mes en casa, de paralizarse el mundo".



Pacheta ha confirmado que el delantero Jonathas evoluciona muy bien de su positivo de coronavirus y que no hay ningún jugador más con síntomas en la plantilla hasta el momento.

Ha hablado con ellos dos veces en la última semana y destaca que se les han facilitado herramientas para que puedan trabajar en sus domicilios.

"Es probable que pasemos de estar entrenando a competir domingo-miércoles. Tenemos que preparar al equipo para ello y controlar mucho las cargas que hagamos antes y durante la competición. Puede haber lesiones y esperemos que no sucedan, trabajaremos para ello, pero todo es excepcional.

El técnico franjiverde también ha reflexionado sobre las lecciones y enseñanza que puede dejar para la sociedad esta lucha mundial contra la pandemia.

"Debemos recapacitar sobre muchas cosas de la sociedad; seguir creciendo y darnos cuenta de que nuestra salud afecta a los de enfrente y esta responsabilidad nos va a venir bien.

En cuanto al parón competitivo, el preparador confía en que su equipo recupere cuanto antes el buen tono que tenía cuando el pasado día 12 se suspendió la Liga.

"Esperemos que el parón no afecte a la dinámica y seamos capaces de volver muy rápido a toda aquella confianza que teníamos. Veo bien a los jugadores; no tienen síntomas de ninguna clase y estamos tranquilos. No creo que sea muy complicado recuperar el aspecto anímico tras esta situación complicada porque es volver a lo que teníamos".

"A todos nuestros aficionados, seguidores, quédense en casa. Ahora toca esto", ha concluido Pacheta. Toda nuestra fuerza y ánimo para nuestros seres queridos y para la gente que está pasando situaciones complicadas. Responsabilidad. Intentaremos mandar un mensaje de ilusión, paciencia, emoción y de pasión. Que sean felices y ¡Mucho Elche!".