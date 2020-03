ServiCésped aprovechará para segar la hierba del Martínez Valero y Altabix

La empresa ServiCésped, que es la encargada del mantenimiento de los terrenos de juego tanto del estadio Martínez Valero como del polideportivo de Altabix, donde habitualmente entrena la primera plantilla del Elche CF, es la única que no ha entrado en cuarentena. Sus trabajadores van a aprovechar la situación de excepcionalidad que vive el club ilicitano para segar la hierba del Martínez Valero como de Altabix.

Este martes, si el tiempo lo permite, comenzarán esas labores, toda vez que los empleados de ServiCésped no ha estado en contacto con los futbolistas y entienden que no existe riesgo de contacto. La hierba sigue creciendo, a pesar de que no se llevan a cabo entrenamientos y partidos, necesita un mantenimiento para que pueda estar en buenas condiciones una vez que se termine todo este periodo.