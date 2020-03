El quirófano «amenaza» a Nuke Mfulu

Nuke Mfulu no está teniendo suerte en su primera temporada en el Elche. Las lesiones musculares están siendo un auténtico calvario para el centrocampista franco-congoleño, que llegó al club ilicitano el pasado verano del fútbol francés.

El futbolista africano no ha encontrado la continuidad deseada y ya ha tenido que parar hasta en cuatro ocasiones. El mismo aductor es el que le está dando problemas y ya ha sufrido varias pequeñas roturas en la zona que le obligan a estar fuera de los terrenos de juego varias semanas.

La última se produjo después del encuentro frente al Tenerife, que le obligó a perderse el partido del pasado domingo frente al Numancia. Esta semana tampoco ha entrenado con el grupo y es baja para el partido frente al Rayo Vallecano.

«Son pequeñas roturas en el mismo músculo que no terminan de cerrarse. No es una lesión importante, pero hay un riesgo terrible de que rompa por todos los lados. Le está causando problemas durante todo el año. Vamos a esperar, pero no descartamos nada para intentar buscar una solución y una de ellas es el quirófano», comentó ayer Pacheta.

Los problemas que padece Mfulu son similares a los que la temporada pasada tuvo el colombiano Neyder Lozano, que terminó rompiéndose, tuvo que pasar por el quirófano y estuvo dos meses y medio de baja.

Por ello, en el cuerpo médico no quiere que la rotura del aductor sea total y prefieren prevenir porque, en caso contrario, el mediocentro congoleño dirá adiós a la temporada.

De momento se va a esperar para tomar una decisión final y todo va a depender de cómo evolucione el centrocampista africano. Hasta ahora ha venido jugando con molestias, pero las podía aguantar en los partidos, aunque posteriormente se resentía y tenía que parar.