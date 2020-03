Nino entra en la convocatoria y Víctor se queda fuera

La presencia de Nino y la ausencia de Víctor Rodríguez son las dos noticias de la convocatoria de Pacheta para el encuentro de este domingo (12 horas), en el estadio de Vallecas frente al Rayo. El capitán que ha estado renqueante durante la semana se ha recuperado a tiempo de sus molestias musculares y está en la lista de 19 futbolistas que este sábado se desplaza a tierras madrileñas.

Víctor se retiró ayer viernes antes de la sesión y el técnico franjiverde no quiere forzarlo. Junto al centrocampista catalán también es baja el franco-cogoleño Nuke Mfulu lesionado del aductor. Pacheta no ha querido descartar a nadie por decisión técnico y también ha incluido a Claudio Medina, que completa la convocatoria de 19 jugadores para prevenir algún problema de última hora. De esta forma, el preparador burgalés tendrá que realizar un descarte antes del encuentro.

La plantilla del Elche ha llevado a cabo este sábado por la mañana el último entrenamiento en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada, y posteriormente los futbolistas se han desplazado hasta el hotel Milenio para comer juntos e iniciar el viaje a la capital de España en el autocar oficial del equipo.

El técnico no ha querido dar pistas a lo largo de la semana sobre el posible once inicial. Gonzalo Verdú y Ramón Folch, quienes se perdieron el último encuentro por acumulación de tarjetas, tienen muchas posibilidades de volver al once inicial. El catalán podría formar el doble pivote junto a Manuel Sánchez, mientras que el cartagenero regresará al centro de la defensa junto a Dani Calvo.

Las principales dudas están en las bandas. Pere Milla y Jonathas parece que va a seguir siendo la dupla atacante, mientras que Fidel, Dani Escriche, Iván Sánchez y Josan se juegan dos puestos. El jienense podría volver a la banda derecha, que es el puesto en el que más ha rendido, aunque Escriche hizo un buen partido frente al Numancia en esa posición.