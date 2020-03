Pacheta: "La clave frente al Rayo va a ser que tengamos personalidad"

El entrenador del Elche CF, José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este viernes la rueda de Prensa previa al encuentro del domingo (12 horas) en Vallecas frente al Rayo. El técnico franjiverde ha confirmado que la única baja es la de Nuke Mfulu por lesión y ha destacado que dispone de 20 futbolistas en un gran momento de forma. "Cada vez somos más y ahora el problema lo tiene el míster. El equipo que salió el domingo frente al Numancia compitió muy bien y cuando las cosas van bien hay que hacer pocos cambios e intentar ser continuistas. Tenemos muchos jugadores en buen momento para competir, que es lo que tenemos que hacer. Luego, la victoria llegará si hacemos bien el camino. Cada vez hacemos mejor los esfuerzos y corremos mejor y más a tiempo. El equipo sigue evolucinando, va a llegar fresco al final del año y hay futbolistas que vienen de jugar poco que nos van a dar un salto de energía".

El preparador bugarlés no quiere desviarse del camino de conseguir primero los 50 puntos y la permanencia antes de hablar de objetivos mayores como el "play-off" de ascenso. "Nos queda cada vez menos. Tenemos que sumar siete puntos de 36 posibles y nos estamos acercando muy deprisa al primer objetivo. Estoy ilusionado con lo que pueda pasar cuando lleguemos a los 50 puntos, pero sigo defendiendo que primero hay que llegar. Tenemos cuatro más de los que tenía el Elche la temporada que por desgracia descendió. Cada victoria que logramos es un salto de ilusión y nos vamos a dejar toda la energía y la sapiencia que tengamos, que no sé si es mucha o poca, para intentar llegar los más lejos posible". Y ha asegurado que no es cuestión de quitarse ya la venda y pensar en otras metas más ambiciosas: "Quiero los 50 puntos primero porque cuando sacas las cosas del tiesto te ponen en tu sitio y cuando levantas la cabeza de la hierba te la cortan. El final de Liga nos dirá hasta dónde llegamos. Si somos capaces de conseguir las dos victorias que nos faltan pronto y tenemos esa paz que buscamos vamos a ser un equipo más competitivo y más peligroso"

En cuantro al rival del domingo, Pacheta ha avisado de que "el Rayo es un rival con muy buena presión, buen uno contra uno, que hace muy bien los achiques de espacios. Es un candidato al ascenso, que lleva tres meses sin perder. Es un muy buen equipo con un manejo de balón muy bueno", y considera que la clave del encuentro va a estar en que "nosostros tengamos personalidad y que seamos ese equipo valiente e intenso que estamos siendo fuera de casa. Pero si no salimos concentrados, nos atropellan".

Cuando se le ha preguntado a quién veía más motivado si a Jonathas por demostrar que su fichaje por el Elche ha sido un acierto y más después de estrenarse como goleador o a Yacine Qasmi por demostrar que el club ilicitano se equivocó al abrirle el último día del mercado del inverno la puerta de salida para traer al brasileño, Pacheta no ha querido entrar en polémicas y simplemente ha comentado que "espero que Jonathas. Estoy seguro de que Jonathas va a estar más motivado". No obstante, el técnico franjiverde ha reconocido que conocer al delantero franco-marroquí debe ser "una ventaja, porque conocemos sus virtudes y sus defectos".

El preparador burgalés no ha querido dar pistas sobre el posible once inicial y no ha querido desvelar si Manuel Sánchez y Ramón Folch formarán el doble pivote e Iván Sánchez se desplazará a una banda. Solo ha señalado que Víctor Rodríguez no está todavía para jugar 90 minutos, aunque ha señalado que la presencia del catalán "nos da muchas alterantivas". "Cada vez tenemos más jugadores para la causa. Víctor no está para 90 minutos pero nos abre muchas posibilidades. Lo fichajes para jugar en esa posición de organizador y ha asumido esa premisa. Podemos jugar con dos mediocentros. Tenemos muy buenos jugadores para esa posición. Manuel Sánchez es un jugador muy importante en los dos años que llevo aquí, juegue o no juegue. Ramón Folch también es importante, pero lleva menos tiempo. Podemos jugar con Iván Sánchez por dentro junto a Pere Milla, que es un portento y está en un gran momento. Escriche también puede jugar por dentro. Escriche puede jugar por dentro y por fuera. Tenemos por fuera a Josan, a Fidel. A Nino, a Claudio y a Jonathas arriba. Tenemos que ir manejando los momentos de forma y los estados de ánimo. Tenemos muchas posibilidades para ser más potentes y más peligrosos, pero también debemos manejar los riesgos de lesión porque hay futbolistas que llevan mucho tiempo sin jugar".