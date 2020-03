Nuke Mfulu es la única baja frente al Rayo

La plantilla del Elche CF ha realizado este viernes su penúltimo entrenamiento antes del encuentro del domingo (12 horas) frente al Rayo Vallecano. Para el choque en tierras madrileñas Pacheta tiene la única baja de Nuke Mfulu, mientras que Nino se ha incorporado ya al trabajo con el grupo, aunque no es seguro que entre en la convocatoria.

El franco-congeleño está totalmente descartado debido a una nueva rotura en el aductor, que le podría obligar, incluso, a pasar por el quirófano. Pacheta ha comentado sobre Mfulu que "no se descarta nada. Tiene una rotura en el aductor, que le está dando problemas todo el año. Es el mismo músculo y son pequeñas roturas que no terminan de cerrarse y hay un riego terrible de que acabe por romperse del todo. No es nada importante, pero sí preocupante", ha comentado el preparador franjvierde.

En el caso de Nino, la decisión la tomará el técnico después del último entrenamiento de mañana vierners. Manuel Sánchez y Ramón Folch también arrastran pequeñas molestias, pero no tendrá problemas para viajar, mientras que Víctor Rodríguez se ha retirado antes de la sesión de hoy por precaución para seguir con un trabajo específico. El catalán también estará en la convocatoria.

Pacheta, con la única baja de Mfulu, dispone de 20 futbolistas, por lo que tendrá que realizar dos descartes por decisión técnica para quedarse con los 18 que viajarán a Madrid.