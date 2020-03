Víctor: «Me veo con confianza para jugar como organizador»

El centrocampista asegura que los problemas en el cuádriceps ya están superados.

Víctor Rodríguez está dispuesto a asumir el rol de organizador del Elche como pretende Pacheta, quien comentó que el fichaje del jugador catalán en el mercado de invierno era para que ejerciera las funciones que anteriormente habían desempeñado tanto Javi Flores como Gonzalo Villar.

«Los futbolistas nos tenemos que ir adaptando y ser inteligentes sobre lo que quiere el entrenador. En Estados Unidos jugaba de extremo, pero me metía mucho por dentro. Me veo con confianza para poder jugar en esa demarcación. La posición la dictamina el entrenador y estaré encantado de ayudar al equipo en cualquier puesto que me necesite», comentó ayer el jugador franjiverde.

No obstante, Víctor reconoció que «primero tengo que dar el 100% en cada entrenamiento y que el equipo me conozca a mí y yo al equipo».

El futbolista catalán se muestra «encantado» con su vuelta al club ilicitano y aseguró que el pasado domingo frente al Numancia, en su redebut con la camiseta franjiverde «es un recuerdo que siempre llevaré conmigo». «Volver al pisar el césped del Martínez Valero, delante de la afición y sentir el cariño de la gente fue increíble Además, pude hacerlo en un momento propicio, con el equipo ganando. Tuve unas sensaciones inmejorables».

El centrocampista señaló que cuando le llamó Nico Rodríguez para regresar al Elche no lo dudó en ningún momento. «Tenía claro que no iba a continuar en Estados Unidos por un tema familiar y quería volver a España. Nico me conocía de mi etapa en Gijón y cuando salió la posibilidad de volver al Elche no me lo pensé. Me agradaba mucho porque aquí viví una gran temporada en Primera División y estoy encantado de haber vuelto».

Víctor Rodríguez ha tardado casi un mes en estrenarse debido a un proceso de fortalecimiento del cuádriceps. «Tenía unas molestias y tuve que seguir unas pautas y un tratamiento que me habían marcado los doctores, pero ya estoy recuperado. Ese trabajo me va a servir para lo que resta de temporada. Cada vez tengo mejores sensaciones y ahora me falta recuperar, poco a poco, esa chispa necesaria para dar lo mejor de mí».

El nuevo jugador del conjunto ilicitano ya piensa en el partido del domingo (12 horas) frente al Rayo y aseguró que van a ir sin ningún miedo. «Somos un equipo alegre y valiente, que vamos siempre a todos los campos en busca de los tres puntos. Como dice el míster, lo más importante es competir. Vallecas es un campo difícil, con un terreno de juego con espacios reducidos y ganar los duelos directos va a ser muy importante».

Víctor también está ilusionado con luchar por el ascenso, pero pide ir paso a paso. «Estamos en una posición privilegiada. Vamos sextos y llevamos 43 puntos a falta de 12 jornadas. Debemos continuar en la misma línea que hasta ahora sabiendo lo que hemos hecho, pero también que todavía falta mucho», concluyó.