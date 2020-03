Nino y Mfulu siguen sin entrenar con el grupo

La plantilla del Elche CF ha realizado este jueves un nuevo entrenamiento para preparar el encuentro del próximo domingo (12 horas), en el estadio de Vallecas, frente al Rayo Vallecano. Nino y Nuke Mfulu continúan sin ejercitarse con el grupo y, de nuevo, se han quedado en el gimnasio haciendo trabajo de recuperación para intentar solventar los problemas musculares que arrastran.

El franco-congoleño está prácticamente descartado para viajar a tierras madrileñas debido a que los problemas en el aductor no han remitido. Por su parte, el capitán es seria duda porque no ha entrenado durante toda la semana y va a depender de las sensaciones que tenga durante el viernes y el sábado. Pacheta no va a forzar al goleador y la intención del técnico es dosificarlo porque está muy cargado de minutos. De hecho, en el último partido frente al Numancia fue suplente después de mucho tiempo Además, para el frente de ataque dispone de futbolistas como Pere Milla, Dani Escriche, Claudio Medina y Jonathas.

La noticia positiva ha sido el regreso de Fidel Chaves, quien el pasado domingo viajó a Huelva para estar junto a su mujer que el mismo día del encuentro frente a los sorianos dio a luz. El club concedió permiso al extremo onubense, que ha sido padre por segunda vez, pero hoy jueves ya se ha reincorporado a los entrenamientos y estará disponible para jugar frente al Rauo.

Por su parte, Juan Cruz y Jonathas, que ayer miércoles tampoco acudieron al campo del polideportivo de Altabix y se quedaron en el gimnasio, hoy jueves sí que lo han hecho, aunque han llevado a cabo un plan especial de trabajo al margen del grupo junto a los readaptadores. Los ejercicios han tenido intensidad y potencia y, si no surge ningún problema, mañana ya entrenarán con el grupo y no deben tener problemas para jugar frente al Rayo Vallecano.

Para el choque en Vallecas, Pacheta recupera a Gonzalo Verdú y a Ramón Folch, quienes se perdieron el partido frente al Numancia por acumulación de cinco tarjetas amarillas.