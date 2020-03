Malestar en la afición del Elche por los altos precios impuestos por el Rayo

Entre la afición del Elche CF existe cierto malestar por los altos precios fijados por el Rayo Vallecano para los seguidores franjiverdes para el partido del próximo domingo (12 horas). Los aficionados del conjunto ilicitano estarán ubicados en la grada de Preferencia Alta y el precio de las localidades es de 25 euros, además de 20 del viaje en autocar.

El club franjiverde ha intentado negociar para que las entradas costarán 15 euros que es el precio que pagaron los aficionados vallecanos en el partido de la primera vuelta disputado en el Martínez Valero. Pero la entidad madrileña se ha negado por completo y no ha accedido.

Esta situación ha provocado que un desplazamiento que podía ser masivo por la afición del Elche debido al horario de las 12 del mediodía, en Madrid y con un encuentro atractivo entre dos equipos que están luchando por el "play-off" de ascenso se vaya a quedar en mínimo. Apenas se ha completado un autocar y se han vendido muy pocas entradas sin billete de autobús. Como mucho serán un centenar de seguidores franjiverdes los que se den cita en el estadio de Vallecas.

El presidente de la Federación de Peñas de Elche, Tomás Domenes, "es un desplazamiento en el que podían haber ido tres o cuatro autobuses y unos 500 aficionados. El viaje a Madrid históricamente siempre ha sido atractivo y, encima, era un buen horario. Pero pagar 25 euros de la entrada, más los 20 del autocar, más comer...es un dinero que muchos aficionados no se le pueden permitir".

A pesar de ello, a Tomás Domenes es una decisión que no le ha sorprendido. "El Rayo viene haciéndolo durante toda la temporada. No rebajan los precios y les da igual que aquí tratáramos bien a su afición. Es una cuestión que hemos tratado en la asociación de Aficionados Unidas y ni los propios seguidores del Rayo Vallecano entienden, prueba de ello es que su relación con el club no es buena".

De todas formas, el presidente de la Federación de Peñas confía en que, al menos, un centenar de aficionados del Elche estén apoyando al equipo en el estadio de Vallecas. El autocar saldrá el mismo domingo a las cinco de la mañana.