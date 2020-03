Víctor: "Volver a pisar el Martínez Valero es algo que nunca olvidaré"

Víctor Rodríguez tuvo el pasado domingo frente al Numancia (2-0) la oportunidad de volver a vestir al camiseta del Elche CF como ya hizo hace cinco temporadas cuando el conjunto ilicitano estaba en Primera División. El futbolista catalán se ha mostrado encantado de lucir de nuevo la franjiverde. "Estoy muy feliz de redebutar. Además, pude hacerlo en un momento propicio, con el equipo ganando. Tuve unas sensaciones inmejorables. Volver al pisar el césped del Martínez Valero, delante de la afición y sentir el cariño de la gente será un recuerdo que siempre llevaré conmigo". Además, sobre la victoria de los sorianos ha comentado que "competimos muy bien y estuvimos a la altura de la importancia del partido. Sumamos tres puntos más en caso y siempre es positivo".

El fichaje del Elche en el mercado de invierno ha explicado este miércoles que los problemas físicos que tuvo a su llegada a finales de enero ya están olvidados. "Tenía unas molestias en el cuádriceps. Tuve que seguir unas pautas y un tratamiento que me habían marcado los doctores y ya estoy recuperado. Ese trabajo me va a servir para lo que resta de temporada. Cada vez tengo mejores sensaciones y ahora me falta recuperar poco a poco esa chispa necesaria para dar lo mejor de mí".

Víctor ha explicado que cuando le llamó el director deportivo, Nico Rodríguez, no dudó en ningún momento. "Tenía claro que no iba a continua en EEUU por un tema familiar y quería volver a España. Nico Rodríguez me conocía de mi etapa en Gijón y cuando sale la posibilidad de volver al Elche no me lo pensé. Me agradaba mucho porque aquí viví una gran temporada en Primera División y estoy encantado de haber vuelto".

Su posición natural siempre ha sido la mediapunta: extremos de ambas bandas o segundo delantero. Ahora Pacheta lo quiere para hacer la labor que realizaban Gonzalo Villar y Javi Flores en anteriores temporadas. "Los futbolistas nos tenemos que ir adaptando y ser inteligente sobre lo que quieres. En EEUU jugaba de extremo, pero me metía mucho por dentro. Me veo con confianza para poder hacerlo", pero matiza que "primero tengo que dar el 100% en cada entrenamiento, que el equipo me conzaca a mí y yo al equipo. La posición la dictamina el entrenador. Yo estaré encantado de ayudar al equipo en cualquier puesto que me necesite".

El nuevo jugador del conjunto ilicitano ha asegurado que el domingo (12 horas) van a Vallecas sin ningún miedo. "Somos un equipo alegre y valiente, que vamos siempre a todos los campos en busca de los tres puntos. Como dice el míster, lo más importante es competir. Vallecas es un campo difícil, con un terreno de juego con espacios reducidos y ganar los duelos directos va a ser muy importante".

V

íctor ve al Elche capacitado para luchar por el ascenso, pero pide ir paso a paso. "Ahora estamos en una posición privilegiada. Vamos sextos y llevamos 43 puntos a falta de 12 jorandas. Debemos continuar en la misma línea que hasta ahora sabiendo lo que hemos hecho, pero también que todavía no hemos hecho nada. Lo primero que debemos ser es sensatos. Competir en un partido que va a ser duro. Si ganamos nos situaremos con 46 puntos. Hay que llegar lo antes posible a los 50, pero con sentido común y a partir de que aseguremos la permanencia, ojalá podamos soñar".

El jugador catalán no ha escatimado elogios hacia sus compañeros, el club y Pacheta. "Estoy muy agradecido a los compañeros porque me han hecho la labor de adaptación más fácil. El año de Primera había un vestuario muy bueno hasta que surgieron los problemas que hubo (económicos). Por suerte pudimos salvarnos antes. Ahora me he encontrado un vestuario muy sano, con un grupo en el que van todos a una, independientemente de quién juegue y del resultado, las caras son siempre las mismas. Me han tratado todos de forma genial. Esstoy muy agradecido".

De Pacheta ha indicado que "los números hablan por si solo. Imprime carácter al equipo, habla muy claro y directo y eso llega al futbolista. Ojalá podamos seguir con la misma línea"