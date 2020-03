El Elche tendrá que pagar a Eventos Petxina

Duro varapalo judicial para los intereses de la propiedad del Elche. El Tribunal Supremo no ha aceptado el recurso de casación presentado por el club frente al contrato firmado en 2011, según ha informado Onda Cero, por lo que la entidad tendrá que hacer frente al pago del 50% de los traspasos realizados durante la duración del mismo, que expiró en noviembre del año pasado.

De este modo y al no haber posibilidad de presentar más recursos ante la decisión conocida durante el día de hoy, el club franjiverde tendrá que hacer frente a un importante pago, ya que la mercantil de Basilio López estima el mismo en la mitad de 13,8 millones de euros (el total de traspasos en el club entre 2011 y 2019), una cantidad aún no oficial, ya que el Elche no se muestra conforme con ella. Tendrán que ser nuevamente los jueces quienes estimen la cifra exacta del pago.

Tras la firma del contrato en el mes de noviembre de 2011 y los primeros desacuerdos entre el club y la mercantil, el caso pasó a manos de los jueces en verano de 2015, cuando durante el proceso concursal el Elche denunció dicho contrato, al considerarlo un préstamo encubierto. La entidad franjiverde recibió, en primera instancia, la razón por parte del juez de lo Mercantil, pero la Audiencia Provincial dio la razón posteriormente a Eventos Petxina en su recurso, dando legalidad a lo firmado por Sepulcre y López en su día.

Ahora, el Tribunal Supremo rubrica la validez de dicho contrato, que ha sido uno de los puntos más conflictivos en torno a la actualidad del Elche en la última década. El anterior propietario, y expresidente, José Sepulcre compartirá con el nuevo propietario, Christian Bragarnik, el desembolso de la cuantía que fije más adelante la autoridad judicial, según se pactó en el documento de compraventa en diciembre. Este podría no ser el único contratiempo que llegue desde los juzgados durante este mes, ya que para el día 12 está prevista la resolución de Bruselas sobre la recuperación del dinero público dictada por la Comisión Europea.