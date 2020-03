«Este es el paso más importante que hemos dado»

No siempre ocurre que los entrenadores de dos equipos coincidan en la lectura del choque al analizarlo en sala de prensa. Pacheta y Luis Carrión apuntaron en la misma dirección tras el Elche-Numancia, con la competitividad como nota diferencial que desequilibró el partido a favor de los locales, aparte de la expulsión de Héctor Hernández.

«Lo mejor ha sido la sensación de solidez que hemos tenido, de contundencia; con buenas sensaciones a pesar de las numerosas bajas», explicó el preparador franjiverde.

«Cada victoria nos acerca muy deprisa al objetivo. Hemos dado el paso más importante de toda la Liga y ahora nos vemos otra vez arriba. Los rivales te juegan distinto cuanto te ven en «play-off» lo hacen con más potencia e intención», comentó Pacheta. «Llevamos varias semanas arriba y vamos a seguir compitiendo como animales. Tuvimos dos derrotas, pero creo que para nada bajamos los brazos. Nunca he visto dudas. El partido fue contundente y manejamos bien los tiempos del juego», agregó el burgalés.

El entrenador del Elche quiso elogiar, en especial, a los jugadores que tuvieron que salir como titulares tras las bajas de esta semana. «Manolín llevaba mucho tiempo sin jugar, pero es importantísimo para nosotros. Josema es un central contundente, rápido y con buen juego aéreo. Así se llama a la puerta de jugar. El gol de Jonathas da alegría y confianza», analizó. «Este resultado nos hace crecer y ganar mucha calma porque el partido ha sido muy completo», añadió.

Pacheta no quiso marcharse sin echar un capote a Nino, pese a su suplencia de ayer. «Al capitán me lo llevaría siempre conmigo como jugador, con 40 ó 45 años. Yo me voy donde él quiera», dijo.

Por su parte, Luis Carrión no puso paños calientes a la derrota de los suyos. «Tuvimos un buen inicio, pero terminamos la primera parte sin intensidad, nos faltó carácter. Con la expulsión se nos puso muy difícil, pero el problema fue que no estuvimos bien y no fuimos competitivos», aseguró. «La roja es justa porque hay VAR. Dimos una patada mal cuando deberíamos haber sido más agresivos en otros aspectos», agregó.

Por último, en zona mixta un sonriente Jonathas se mostró feliz por haber vuelto a marcar con la elástica franjiverde. «No puedo estar más contento. Gol y victoria. Estaba con muchas ganas de jugar y el grupo me está poniendo las cosas fáciles», comentó el brasileño. «No me pongo límites. Cada partido voy a mejor y más en el Martínez Valero, que es mi casa», finalizó.