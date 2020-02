Duelo «vital» contra las malas rachas

Los sorianos suman cinco jornadas sin ganar y sólo un triunfo asegura a los ilicitanos continuar sextos.

Elche y Numancia se citan mañana (16.00) en el Martínez Valero en un duelo marcado por la urgencia de ambos equipos por acabar con sus respectivas malas dinámicas de resultados. Si el Elche acumula dos derrotas consecutivas tras dar la cara ante el potente Zaragoza (1-2) y el pujante Tenerife (1-0), lo del Numancia es peor por cuanto acumula cinco partidos sin ganar -tres perdidos y dos empates- y sólo ha sumado un triunfo en los últimos ocho.

Con todo, y debido a la igualdad dominante en la zona media de LaLiga Smartbank, franjiverdes y sorianos aspiran esta jornada, no sólo a revertir sus dinámicas negativas, sino incluso a pelear por el «play-off» de ascenso a Primera, un objetivo que no entraba en sus planes a comienzos de la temporada. El Elche, sexto con 40 puntos, delimita la zona de promoción y una victoria mañana le garantizaría una semana más en esa posición de privilegio.

Los sorianos suman dos puntos menos y están seis por encima de los puestos de descenso, la gran amenaza que ambos conjuntos quieren evitar a toda costa, para lo que confían en llegar cuanto antes a la barrera de los 50 que garantiza virtualmente la permanencia.

El entrenador del Numancia, Luis Carrión, subrayó ayer que de las malas rachas, como las que está su equipo en la segunda vuelta, se sale ganando un partido pero advirtió que su próximo rival, el Elche, también se juega la vida en el encuentro de mañana.

«De las malas rachas se sale ganando un partido. Nosotros somos muy capaces de ganar en Elche. Tenemos siempre que pelear por el sobresaliente. El Elche el domingo se jugará la vida y nosotros también», aseguró Carrión en rueda de prensa, antes de partir la expedición rojilla a Elche.

Sobre el conjunto franjiverde, Carrión destacó que «es un equipo muy trabajado que está haciendo las cosas bien» y restó importancia a las bajas que tiene Pacheta para el encuentro en la columna vertebral del equipo por la ausencia del central Gonzalo Verdú y el mediocentro Ramón Folch por sanción y del otro centrocampista titular Nuke Mfulu por molestias musculares. «Entiendo que el Elche no variará su modelo de juego, porque le está yendo bien. Trabajamos en base a eso», indicó Carrión, que considera que el franjiverde Manuel Sánchez, que puede entrar en la «sala de máquinas» junto a Iván Sánchez.

Y como suele ser norma entre los técnicos rivales, el entrenador del Numancia también repartió elogios para el delantero franjiverde Nino: «Es muy bueno, muy listo. Antes, era un delantero de área y se ha reubicado. Entiende perfectamente los espacios en los que recibir. Una gran parte del éxito del Elche es por lo que está haciendo. En el vestuario, debe ser un tipo cojonudo», indicó.

De la convocatoria soriana para este partido se han caído Curro, Noguera, Admonio y Alain. Carrión resaltó del Elche que es un equipo muy trabajado y que está haciendo las cosas bien y frente al cual, según reconoció, no tiene claro el «once» que presentará, aunque confirmó que habrá algún cambio respecto a la última jornada en Albacete, donde su equipo perdió 2-1.

«Todos los equipos de Segunda estamos con la soga al cuello porque todos peleamos por un objetivo», apuntó. El entrenador del Numancia apeló a recuperar lo que era el equipo hasta hace bien poco, con una actitud que le llevaba a no dar el partido por perdido hasta el pitido del árbitro.

«El error no me preocupa. Es humano. Me preocupa la falta de actitud y no quiero decir que esté faltando», resaltó. Además, aseguró que no le gusta el «cincuentapuntismo», porque su equipo está preparado para estar en la zona alta de la tabla y quiere que sea valiente siempre.

Mujer y Deporte Jornada el 5-M en el Martínez Valero



El estadio Martínez Valero acogerá el próximo jueves 5 de marzo la I Jornada Mujer y Deporte, organizada por el Elche junto al Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández. Con motivo del Día de la Mujer, el 8-M, se celebrará este evento que contará con la presencia de destacadas mujeres con una gran trayectoria en el ámbito deportivo y empresarial. El evento se enfoca al ámbito académico, pero abierto a todo tipo de público, y comenzará a las 17.30.