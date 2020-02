"Me siento pleno y privilegiado por estos dos años en el Elche"

El entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, que este viernes cumple dos años en el banquillo franjiverde, se ha declarado "pleno, satisfecho, privilegiado y honrado" por esta etapa que, según asegura, le ha mejorado como técnico.

Pacheta cogió al equipo a finales de febrero de 2018 como el tercer entrenador de aquella temporada en Segunda B y ahora lo tiene sexto de LaLiga Smartbank, en puesto de promoción de ascenso a Primera División.

"Cuando llegué la situación era complicada y ahora ha cambiado la posición del equipo y de la entidad, que es más sana y saludable", ha precisado a dos días de recibir al Numancia en la trigésima jornada de Liga en Segunda A.

El preparador burgalés ha vuelto a cerrar filas de modo incondicional con sus jugadores y ha descartado que las dos últimas derrotas consecutivas ante el Tenerife (1-0) y el Zaragoza (1-2) hayan generado un entorno de pesimismo o negatividad en torno al equipo.

"Son dos dertotas en las que el equipo dio siempre la cara, no bajó nunca los brazos e hizo muchas cosas bien", ha indicado. "Si alguien tiene dudas, se lo debe hacer mirar porque costará muchos años encontrar un grupo de jugadores como éste, que dé menos problemas, estén más comprometidos y ofrezcan mejores resultados que estos".

Pacheta ha recalcado su "admiración y respeto" por este grupo de futbolistas. "Les he visto comer en las escaleras de un aeropuerto y no se quejan por nada. Este grupo no se merece la más mínima duda sobre su compromiso y su lealtad".

Pacheta da instrucciones durante un entrenamiento esta semana. Antonio Amorós



Sobre el partido del domingo ante el Numancia, el técnico del Elche considera crucial una victoria que rompa la mala dinámica de resultados y permita dar un salto "muy importante" hacia la permanencia y otras metas más ambiciosas.

El cuadro franjiverde suma 40 puntos y con 10 más se aseguraría virtualmente otro curso más en el fútbol profesional. Los sorianos -"un equipo muy peligroso y un referente de la Segunda División", según Pacheta- llegan al Martínez Valero con dos puntos menos.

Para este duelo, el técnico ha confirmado la baja por lesión del centrocampista Nuke Mfulu, que se une a los sancionados Gonzalo Verdú y Ramón Folch, al tiempo que ha confiado en poder recuperar a los tocados Juan Cruz, Óscar Gil y Víctor Rodríguez.

Pacheta ha insistido en su mensaje de humildad y en la conveniencia de que el Elche mantenga las señas de identidad que le han llevado a competir con los mejores de la categoría.

"Debemos olvidarnos de la clasificación y centrarnos en lo que somos: trabajadores, ordenados, humildes, duelos, competitivos, posesión de balón... Cuando nos creemos otra cosa, estamos perdidos".

En esta línea, el técnico burgalés ha admitido que también tiene "miedo" a que las cosas le puedan ir mal al Elche, "pero el miedo es un gran consejero y compañero de viaje, al igual que la ambición y la ira, pero todo bajo control, porque si se descontrola, estás muerto porque te llevan a lados oscuros".