«El juego combinativo es lo que nos trajo hasta aquí»

Está preparado para debutar ante el Numancia.

Josema Sánchez verá cumplido este próximo domingo su sueño de debutar con el Elche. Después de no jugar ningún partido de Liga durante su etapa hasta diciembre en el Extremadura, frente al Numancia tendrá la oportunidad de hacerlo.

«Desde que llegué a finales de enero estoy trabajando para jugar. Esta semana se puede dar por las bajas. Lo que hago es prepararme para si el míster decide que tengo jugar estar al 100%», comentó ayer. El futbolista murciano entiende que ahora mismo es difícil entrar en el once inicial porque «el equipo está bien». «Desde el principio sabía que en defensa, salvo lesión o sanción, es difícil entrar. Pero estoy tranquilo porque, al final, siempre voy a tener una oportunidad», señaló.

El central explicó que esta semana están ensayando diversas opciones para intentar que no ocurra lo mismo que en los últimos encuentros cuando los rivales les apretaban la salida del balón y les complicaban el juego. «Cuando no salen las cosas, hay que buscar alternativas. Hemos trabajado todo lo que se nos pueda presentar: la salida del balón, buscar algún jugador de arriba y en los espacios...», pero tiene claro que el Elche debe mantener su filosofía de juego porque «lo que nos ha llevado hasta aquí es el juego combinativo», aseguró

Josema afirmó que las dos últimas derrotas «no deben empañar la buena temporada del equipo», aunque tiene claro que «tenemos que volver a la senda de las victorias. Los dos últimos partidos han sido un poco raros y nos ha faltado ese pelín de suerte de cara al gol que nos ha llevado a perder». El defensa afirmó que la plantilla sabe que «a la mínima que bajemos el pistón somos un equipo normal y corriente. Lo que nos ha llevado a estar arriba en la clasificación es competir y ser intensos».

Buen trato de balón



El futbolista murciano advirtió de que el encuentro frente a los sorianos «va a ser un partido complicado». «Somos dos equipos a los que nos gusta el buen trato del balón. Conozco a su entrenador (Luis Carrión al que tuvo en el Córdoba) e intenta siempre jugar bien, al igual que nosotros. Va a ser un encuentro duro y, a la vez bonito bonito». Y recordó que los numantinos «se han reforzado bien en ataque durante el mercado de invierno (Erik Moran, Bernardo Cruz y Álvaro Aguado). Si esta en la zona alta de la clasificación es por algo. Están haciendo las cosas bien y nosotros también, aunque en los dos últimos partidos no han salido las cosas».

El defensa franjiverde no está preocupado por tener que asumir la responsabilidad de tener salir con el balón jugado desde atrás, como le gusta a Pacheta. «Desde que estaba en la cantera del Almería me gusta salir con la pelota controlada. Me identifico con ese tipo de juego. Sé que es arriesgado, pero es lo que siempre he mamado», concluyó Josema.