Josema: "Cuando bajamos el pistón, somos un equipo normal y corriente"

El central del Elche CF Josema Sánchez tendrá el domingo (16 horas) frente al Numancia la oportunidad de debutar con la camiseta franjiverde debido a la baja por sanción de Gonzalo Verdú. El jugador murciano ha comentado que "desde que vine a finales de enero estoy trabajando para tener una oportunidad. Esta semana se puede dar por las bajas y lo que hago es prepararme para si el míster decide que tengo jugar estar al cien por cien". El futbolista del conjunto ilicitano entiende que ahora mismo es difícil entrar en el once inicial. "El equipo está bien. Se entiende que en defensa, salvo lesión o sanción, es difícil entrar. Lo sabía desde el principio. Pero estoy tranquilo porque, al final, siempre voy a tener una oportunidad".

Sobre el encuentro frente a los sorianos ha comentado que "va a ser un partido complicado. Somos dos equipos a los que nos gusta el buen trato del balón. Conozco a su entrenador (Luis Carrión al que tuvo en el Córdoba) e intenta siempre jugar bien, al igual que a nosotros. Va a ser un encuentro duro y bonito", y ha destacado que los numantino "se han reforzado bien en ataque durante el mercado de invierno. Si esta en la zona alta de la clasificación es por algo. Están haciendo las cosas bien y nosotros también, aunque en los dos últimos partidos no han salido las cosas".

Josema ha reconocido que el Elche debe mejorar el juego de los últimos partidos, pero ha señalado que las dos últimas derrotas "no deben empañar la buena temporada del equipo. Tenemos que volver a la senda de las victorias. Los dos últimos partidos han sido un poco raros y nos ha faltado ese pelín de suerte de cara al gol que nos ha llevado a perder", y ha advertido que "sabemos que a la mínima que bajamos el pistón somos un equipo normal y corriente. Lo que nos ha llevado a estar arriba es competir y ser intensos".

El futbolista murciano ha querido aclarar sobre el bulo que le acompaña de problemas de adaptación en los últimos equipos que ha estado (Extremadura y Nàstic) y que hayan sido los motivos por los que apenas ha jugado. "No he tenido problemas de adaptación y el tema tabú me da igual. Cuando estuve en el Murcia, en el play-off, tuve una pequeña depresión y un proceso de tristeza, pero ahora estoy recuperado al 100% y espero demostrarlo cuando me toque. Cualquier persona puede pasar por eso y ya está. He venido al mejor club que podía venir en esta situación, por ciudad, campo y equipo. Hay muy buenas personas y eso se traduce en el campo", ha indicado.

El defensa franjiverde no está preocupado por tener que salir con el balón jugado desde atrás como le gusta a Pacheta. "Desde que estaba en la cantera del Almería me gusta salir con el balón jugado. Me identifico con ese tipo de juego. Sé que es arriesgado, pero es lo que siempre he mamado".

Por último, Josema ha desvelado que esta semana han ensayado diversas alternativas de juego para intentar que no ocurra lo mismo que en los últimos encuentros. "Cuando no salen las cosas, hay que buscar alternativas. Hemos trabajado todo los que se nos pueda presentar: la salida del balón, buscar algún jugador de arriba y los espacios, pero lo que nos ha llevado hasta aquí es el juego combinativo", y sobre el estado de forma de Jonathas ha comentado que "vino bien, luego tuvo unas molestias, pero ya está al 100%. Acabo de verlo entrenar súper bien y seguro que muy pronto nos va aportar muchas cosas".