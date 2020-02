Buitrago asegura que la acusación penal contra Sepulcre "es un sinsentido"

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, se ha referido este viernes, a preguntas de los periodistas, al juicio celebrado ayer en el que el Ministerio Fiscal le pide al expresidente de la entidad franjiverde, José Sepulcre, cuatro años de cárcel por emitir supuestamente facturas falsas con el objetivo de pagar a los jugadores de la plantilla en el año 2009, como ha adelantado Información.



Buitrago, que también es abogado de profesión, ha señalado que está convencido de que la resolución será positiva para Sepulcre, que es una acusación penal "sin sentido" y que "no ha habido ninguna irregularidad penal". "Es un asunto que está subyudice y ya saldrá la resolución. Creo que todo el tema penal, desde mi punto de vista, es un sin sentido. Estamos poniendo carpetazo final a los procedimientos y creo que saldrá todo bien porque no ha habido ninguna irregularidad penal", ha comentado el dirigente franjiverde tras la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento que se ha producido esta mañana en el Consistorio ilicitano.



El presidente de la entidad franjiverde ha asegurado que en ningún momento se ha producido apropiación indebida por parte de su antecesor, a pesar de que el club y Sepulcre admiten que existen esas facturas. "Eso ha quedado plenamente justificado. Incluso, David Vidal -que actuó como testigo de la defensa- reconoció que había cobrado ese dinero. Blanco y en botella. Está demostrado. Pero siempre existen las dudas que dan lugar a que se vean fantasmas donde no los hay. La realidad es la que hay. Al final, todo el mundo se da cuenta de que el Elche es una entidad en la que difícilmente se puede sacar dinero para beneficio propio. Al contratio, hay que ir aportando. La rocambolesca versión del Ministerio Fiscal acusando de que estaba haciendo dinero para llevárselo por detrás y enriquecerse es un auténtico disparate. Pero ahí estamos. Tenemos que estar porque se inician los procedimientos y, por mucho que estés demostrando y presentando cosas, el procedimiento sigue hasta el final. No queda más remedio que acudir al juicio, pero lo que se está planteando es un dislate.", ha afirmado Buitrago.



A pesar de su defensa a Sepulcre, el dirigente de la entidad franjiverde, ha indicado que al club ilicitano no le afecta . "El Elche no es parte del procedimiento y es una cuestión del consejo de administración que había en aquel momento", ha concluido.

.