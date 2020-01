Clamor nacional por el penalti de Iván Sánchez

La tanda de penaltis del partido de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que dio la clasificación al Athletic Club de Bilbao y la eliminación del Elche CF sigue trayendo cola.



A nivel nacional hubo un clamor tanto a nivel de medios como en redes sociales y nadie se explica por qué el árbitro del encuentro, el jienense Munuera Fernández, teniendo un asistente en la misma línea de portería cuya misión es mirar si el portero se adelanta antes del lanzamiento, no mando repetir la quinta pena máxima que tiró Iván Sánchez, quien curiosamente también es de Jaén, y detuvo Iago Herrerín.





?? La parada decisiva de Herrerín que resucitó al Athletic #CopaDelReyDAZN ?? pic.twitter.com/n1KdTJeY8k — DAZN España (@DAZN_ES) January 22, 2020

El club ilicitano ve inutil reclamar

En directo se vio muy claro y las imágenes de televisión dejan patente que el guardameta del conjunto vasco se adelanta más de un metro antes de que el jugador del Elche disparara. Al contrario de la Liga, e, por lo que no se pudo revisar una jugada que perjudicaba claramente al conjunto ilicitano.Otros árbitros que ejercen de comentaristas y medios nacionales han analizado la jugada y la opinión generalizada es que perjudicó claramente al Elche. Además,antes del disparo.La jugada fue trending topic en Twitter a nivel nacional por los evidente y escandalosa. Las redes sociales se inundaron de indignación, tanto de aficionados franjiverdes como del resto de España.l. Las dos anteriores fueron el descenso administrativo del Elche CF en la temporada en junio de 2015 y el penalti contra el Real Madrid de la temporada 2014-2015 que provocó Pepe con un agarrón a un jugador franjiverde y que el colegiado Muñiz Fernández decretó como pena máxima que transformó Cristiano Ronaldo y dio la victoria a los madridistas.En el club ilicitano no se plantean ninguna reclamación formal de la jugada porquesalvo la pataleta. En la entidad franjiverde tienen claro que el árbitro Munuera Fernández y su asistente pudieron ver claramente la jugada, pero no quisieron que se repitiese el lanzamiento del penalti. Además, en el Elche también se quejan que en los 90 minutos reglamentarios el árbitro jienense dio tres minutos de prolongación y se alargaron cuatro y luego en la prórroga dio uno y se jugaron dos.