Tekio juega de lateral izquierdo y Óscar Gil en el derecho

Pacheta ha decidido no forzar a Juan Cruz después de que el lateral izquierdo madrileño haya sufrido un proceso febril en los últimos días. El técnico del Elche dispone solo de Cruz como único lateral izquierdo específico después de que el Athletic Club de Bilbao no haya accedido a dejar jugar a Andoni López, que está cedido por el club vasco en el conjunto ilicitano. Ante estas dos situaciones, el preparador del cuadro franjiverde ha optado por situar al lateral derecho Tekio en la parte izquierda y al canterano Óscar Gil, quien no jugó el último partido de Liga por sanción, en la derecha.

Además, otros dos canteranos como el central Nacho Pastor y el delantero Mourad también estarán en el once titular del Elche para el partido de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que enfrenta al Elche con el Athletic Club de Bilbao, a partir de las siete de la tarde, en el estadio Martínez Valero. El resto del equipo es el esperado y con los mismos jugadores que superaron la anterior eliminatoria frente al Yeclano.

El equipo titular del Elche está formado por San Román, Óscar Gil, Nacho Pastor, Dani Calvo, Tekio, Manuel Sánchez, Nuke Mfulu, Josan, Fidel, Pere Milla y Mourad. En el banquillo para posible sustituciones están Edgar Badia, Juan Cruz, Ramón Folch, Gonzalo Verdú, Iván Sánchez, Nino y Yacine.

Por su parte, el Athletic Club de Bilbao sale con un equipo muy reconocible en el que figuran seis futbolistas que fueron titulares en Liga el pasado domingo frente al Celta. El once de los rojiblancos está compuesto por Iago Herrerín, Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga, Vesga, Beñat, Lekue, Raúl García, Córdoba y Williams. En el banquillo estarán Ezkieta (p. s.), Yeray, Yuri, Dani García, Unai López, Muniain y Villalibre.