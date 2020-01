El Elche cae en los penaltis ante el Athletic Club en la Copa del Rey

El sueño de la Copa para el Elche acabó en el séptimo penalti de la tanda. El conjunto de Pacheta hizo la machada y llegó al final de los 90 minutos y de la prórroga con empate a uno en el marcador. Incluso en la tanda de penaltis los franjiverdes tuvieron dos de ventaja para culminar la hazaña. Pero Yacine e Iván Sánchez fallaron y en el séptimo lanzamiento Tekio mandó el balón fuera permitiendo a los rojiblancos acceder a la próxima eliminatoria. Fue una pena porque los ilicitanos se mostraron como auténticos héroes durante los 120 minutos de juego.

Pacheta siguió fiel a la línea que está llevando en la Copa y premió a los menos habituales en la Liga que habían sido los encargados de eliminar a la Gimnástica Segoviana y al Yeclano. A pesar de que Andoni López no pudo jugar porque el Athletic no lo permitió al ser un jugador que le pertenece y está cedido en el conjunto ilicitano, el preparador franjiverde no quiso arriesgar con el lateral izquierdo titular Juan Cruz y prefirió situar en esa posición al lateral derecho Óscar Gil, que no jugó ante el Alcorcón por sanción.

Los vascos comenzaron dominando y a los cinco minutos ya se adelantaron en el marcador. Íñigo Martínez metió, desde su campo, un balón al hueco a William, que le ganó la espalda al canterano Nacho Pastor, y de tiro cruzado batió a San Román.

Pere Milla estuvo a punto de empatar, se encontró a Herrerín, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juega. Y tras una pérdida de Nacho Pastor Williams tuvo la oportunidad de marcar el segundo, pero San Román respondió con una gran parada. Parecía que el partido iba a quedar encarrilado desde el primer momento porque los rojiblancos siguieron dominando.

Sin embargo, a partir del minuto 20 el Elche comenzó a encontrar su fútbol con un juego rápido de los tres mediapuntas: Josan, Pere Milla y Fidel. Los franjiverdes se hicieron con el partido y empezaron a poner en aprietos a la portería vasca. Pere Milla probó fortuna desde la frontal del área y Herrerín evitó el empate con una fenomenal intervención. Óscar Gil también tuvo dos aproximaciones por la banda izquierda. El Athletic fue borrado por los ilicitanos y en el minuto 40, Josan apuró la línea de fondo y puso un centro medido para que Fidel, de cabeza, igualara el marcador, dejando el marcador al descanso en un justo empate.

El segundo tiempo comenzó con alternativas. Pero la gasolina se fue agotando a los franjiverdes y, como era lógico, el Athletic pasó a dominar el encuentro. A pesar de ello, en el segundo tiempo hubo dos ocasiones para cada equipo. Mfulu, primero, y, sobre todo Óscar Gil tuvo una muy clara en el minuto 85. En el 70 y en el 76 Raúl García y Leku las tuvieron para los vascos. El marcador no se movió y hubo que ir a la prórroga.

El Athletic dominó por completo el tiempo extra. Los rojiblancos bombardearon la portería de San Román, que sacó un pie milagroso ante Villalibre. Raúl García, Unai Núñez e Íñigo Martínez también lo intentaron. El marcador siguió inalterable y la eliminatoria se tuvo que decidir desde la tanda de penalti.

El Elche marcó los tres primeros por mediación de Manuel Sánchez, Ramón Folch y Nino. Los vascos fallaron dos por mediación de Raúl García e Unai López. Solo marcó Muniain. Los franjiverdes tenían dos de ventaja y todo en la mano para realizar la hazaña, pero Yacine mandó la pelota alta e Iván Sánchez también erró en un lanzamiento en el que Herrerín se adelantó. Williams y Villalibre no fallaron y hubo que ir a la muerta súbita. Yuri y Vesga marcaron, Dani Calvo hizo lo propio, pero Tekio mandó el balón fuera en el séptimo lanzamiento.

El Athletic celebró la clasificación como si fuera una final y el Elche desperdició una gran oportunidad, pero cayó con la cabeza muy alta.

FICHE TÉCNICA:

ELCHE: San Román, Tekio, Nacho Pastor, Dani Calvo, Tekio, Manuel Sánchez, Nuke Mfulu (Ramón Folch, m. 71), Josan, Pere Milla, Fidel (Iván Sánchez, m. 66) y Mourad (Yacine, m. 81).

ATHLETIC CLUB DE BILBAO: Iago Herrerín, Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga (Yuri, m. 76), Vesga, Beñat, Lekue (Villalibre, m. 104), Raúl García, Córdoba (Muniain, m. 46) y Williams.

GOLES: 0-1 m. 5, Williams. 1-1 m. 40, Fidel.

ÁRBITRO: Martínez Munuera, del colegio andaluz. Mostró tarjetas amarillas a Óscar Gil (m. 94), Yuri (m. 95) y a Íñigo Martínez (m. 97).

ESTADIO: Martínez Valero, ante 13.844 espectadores.