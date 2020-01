Pacheta: "Estoy tranquilo, orgulloso y contento con este equipo"

El técnico del Elche, José Rojo "Pacheta", ha elogiado un día más el trabajo de su equipo, pese a no haber conseguidos los tres puntos frente al Alcorcón: "No puedo estar más tranquilo, orgulloso y contento con este equipo. Trabajamos para hacer más situaciones de peligro que el rival y lo hacemos. Si luego no las metemos, pues no las metemos. Son cosas del fútbol".

El preparador burgalés quitó hierro a la falta de acierto de sus hombres frente al Alcorcón. "En la primera vuelta les ganamos con menos. Hemos creado cuatro o cinco claras para marcar y no ha sido. Tendremos que hacer más ocasiones, no pienso en otra cosa", valoró.

A Pacheta no se le acabaron ahí los elogios. "Disfrutamos a través del balón. El Elche es atractivo de ver. Yo veo nuestros partidos repetidos y no me aburro", aseveró. Sobre el gol encajado en el primer minuto del segundo acto, felicitó al rival: "Creo que es más acierto suyo que fallo nuestro. Ha sido una jugada de la leche. Analizaré si hemos fallado en algo".

Por último, el técnico franjiverde fue cuestionado por dos nombres propios: Gonzalo Villar y Yacine Qasmi. Sobre el mediocentro, lesionado al inicio del segundo tiempo, dijo que es "un mediocentro top de Segunda" y que ha progresado mucho desde verano. "Tenía un golpe ya el sábado y en el minuto 40 le ha empezado a doler la rodilla y se ha asustado. Creemos que no es nada". Sobre el ariete, quitó hierro a sus ocasiones falladas: "Tiene que seguir buscando y definir. Son situaciones en las que hay que matar, pero no puedo reprocharle nada".