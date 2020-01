Castigo inmerecido del Elche en Gijón

El Elche CF ha perdido en Gijón un partido que ha tenido controlado durante la mayor parte del tiempo y su juego no merecía el castigo. Pero un gol afortunado del Sporting, tras aprovechar Manu García un rechace tras un disparo de Unai García que se estrelló en el poste terminó con las ilusiones franjiverdes de puntuar.

Pacheta apostó por el equipo clásico de la Liga y realizó nueve cambios en el once inicial respecto a la Copa frente al Yeclano. Solo repitieron Dani Calvo y Josan. Los franjiverdes salieron muy bien plantados en el terreno de juego y con las ideas muy claras. El juego intenso y la presión alta de los franjiverdes permitió que el Sporting no pudiera realizar su juego y cayera en la precipitación y en las pérdidas del balón. El control del juego durante los primeros 45 fue de los ilicitanos. Los asturianos solo tuvieron el balón largo y las contras como recursos. Edgar Badia no tuvo que intervenir ni una sola vez durante el primer tiempo y fue un mero espectador.

El Elche tuvo más posesión y más llegada, sobre todo por la banda derecha con Josan. Sin muchas oportunidades, la mejor ocasión la tuvo Yacine en el minuto 24 cuando no acertó a rematar en el área pequeña tras un buen centro del crevillentino. Posteriormente una falta de Fidel al corazón del área no encontró rematar. El equipo de Pacheta fue mejor a los puntos en el primer tiempo, pero el marcador no se movió.

En la segunda parte hubo más alternativas. El Sporting salió mejor y tuvo hasta tres llegadas con peligro en el inicio de la segunda parte. A los franjiverdes les costó tras el tiempo de asueto, pero, poco a poco, fue recuperando el control. Josan tuvo una buena acción individual, pero su disparo con la izquierda salió muy desviado. Fidel probó fortuna desde lejos. Pedro Díaz estuvo a punto de marcar el gol de la temporada con un disparo desde su campo, tras ver adelantado a Edgar Badia, que salió rozando el poste.

El Sporting sí que tuvo una gran ocasión en un lanzamiento de Pedro Díaz desde la frontal que Edgar Badia salvó con una gran parada de reflejos. En la recta final, el partido se rompió y la moneda cayó del lado asturiano. Yacine tuvo una buena contra que resolvió fatal perdiendo el balón cuando tenía a Pere Milla en un lado y a Nino en el otro.

La decepción llegó con el gol en el minuto 86 en una acción sin mucho peligro de Unai Carmona, pero el balón se estrelló en el poste y el regalo le cayó a Manu García que marcó a placer.

A la desesperada el Elche pudo empatar en un remate de cabeza de Juan Cruz y en un posible penalti sobre Yacine que el árbitro no quiso ver en el minutos 95. Al final, la racha franjiverde acabó en El Molinón-Enrique Castro Quini.

FICHA TÉCNICA:

SPORTING DE GIJÓN: Mariño, Bogdan, Marc Valiente, Babin, Carlos Cordero ( Unai Medina, m. 38), Javi Fuego (Cristian Salvador, m. 66), Pedro Díaz, Manu García Carmona, Aitor García y Djurjevic (Álvaro Vázquez, m. 80).

ELCHE CF: Edgar Badia, Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Ramón Folch (Mourad, m. 87), Gonzalo Villar, Josan (Pere Milla, m. 56), Fidel (Andoni López, m. 84), Nino y Yacine.

GOL: 1-0 m. 86, Manu García.

ÁRBITRO: González Esteban, del colegio vasco. Mostró tarjetas amarillas a Óscar Gil (m. 51), Djurjervic (m. 80), Ramón Folch ( m. 82) y Aitor García (m. 84).

ESTADIO: El Molinón-Enrique Castro Quini