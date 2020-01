Pacheta: "Estamos disfrutando de un momento feliz"

Pacheta ha ofrecido este lunes la rueda de Prensa previa al encuentro que el Elche CF disputará el martes (19 horas) frente al Sporting en Gijón. A pesar de que apenas han transcurridos 48 horas del choque de Copa frente el Yeclano, el preparador franjiverde ha comentado que "hay que cambiar el chip y continuar compitiendo. Ahora toca el Sporting y le damos la misma importancia que los partidos anteriores. El equipo está con una confianza muy buena, cada vez hacemos más cosas y mejoramos más cosas y los jugadores están ya centrados en el partido del Sporting".

El entrenador burgalés ha adelantado que recuperará a los jugadores habituales de la Liga. "La ventaja que tenemos es que vamos a poder cambiar muchos jugadores respecto a la Copa. Todos los futbolistas se están sintiendo importante y el ambiente en los entrenamientos es fantástico porque todos están participando en los partido. Encima estamos ganando", y recuerda que "es un mes de enero muy cargado de partidos y si vamos pasando eliminatorias de Copa más todavía. Está habiendo una escabechina con los equipos de Segunda. Nosotros tenemos la baja de Iván Sánchez con una sobrecarga, pero lo importante es que tenemos a toda la plantilla conectada y en un buen momento".

Pacheta considera que el hecho de que Sporting no haya disputado Copa puede ser una ventaja "a nivel físico", pero advierte que el cuadro asturiano "tiene jugadores de mucha calidad. Para sujetarlos tendremos que estar muy buen con balón y ajustar bien a sus futbolistas más importantes. Si somos capaces de ajustar bien la presión y de tener paz con el balón, como contra el Huesca y el Albacete estaremos más cerca de la victoria. Tenemos que hacerles correr detrás del balón y si tenemos la posesión, precisón y luego somos verticales les haremos daños".

Sobre el ambiente que y la presión que pueda tener el Sporting ha indicado que "el Molinón es un campo que aprieta y en el que los partidos se hacen largos. La afición se vuelca y, al mismo tiempo, es exigente. Es un club que ha estado 42 temporadas en Primera y 47 en Segunda y, lógicamente, cuando se ven en la parte baja de la clasificación es algo a lo que no están acostumbrados. Es una situación que les afecta, han cambiado de entrenador y eso provoca que sus jugadores estén más activados, aunque, también es normal que cometan más errores porque el nuevo técnico querra poner sus mecanismos. Es un rival de un nivel altísimo, pero ya hemos demostrado que somos capaces de ganar en cualquier campo".

Lo que más confianza le da al técnico franjiverde es el buen momento de su equipo, a pesar de disponer de una plantilla corta y estar en dos competiciones. "Somos pocos. Por ello la ayuda de los jugadores del filial está siendo fundamental. Tenemos a dos canteranos como Óscar Gil y Gonzalo Villar que están jugando asiduamente. Luego Mourad, Nacho Ramón y Nacho Pastor también han tenido minutos. Estamos en un momento en el que el equipo está feliz, tanto jugando como entrenando. Estamos disfrutando con nuestro modelo de juego y jugando como un equipo grande. No puedo pedir más. Llevo diez años como entrenador y no había tenido nunca este ambiente. Todo el mundo participa y es es importante para que todos los jugadores den el máximo".

En cuanto a los futbolistas que han tenido últimamente problemas físicos ha explicado que "Ramón Folch está preparado para jugar. Iván sufre una sobrecarga y el martes le harán pruebas y Claudio Medina está cumpliendo los plazos, pero no lo podemos forzar porque una recaída signficaría que tendría que pasar por el quirófano. Josan a pesar de que jugó los 90 minutos en la Copa está bien y va a jugar porque tampoco había disputado todos los minutos en los anteriores encuentros".

Por último, respecto al mercado de fichajes, Pacheta ha comentado que siguen filtrando el mercado y que, por el momento, no ha movimientos. Cuando se le ha sugerido si en caso de no llegar ningún refuerzo estaría satisfecho con la ayuda de los canteranos Mourad y Nacho Pastor ha dejado claro que "necesitamos ayuda. Mourad puede crecer, pero no le podemos dar tanta responsabilidad en caso de una lesión de Yacine. Lo mismo con Nacho Pastor si caen Gonzalo Verdú o Dani Calvo. A Nacho lo pusimos en Copa, pero alrededor tenía a jugadores potentes como Tekio, a Dani Calvo y a Manuel Sánchez. Confiamos en los canteranos pero no podemos dar un paso adelante para luego dar dos atrás y que le pueda la presión y la ansiedad. Lo que no quiere es que se vaya nadie", ha insistido.