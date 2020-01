Pacheta: "Somos el Elche y vamos a Yecla a ganar"

El entrenador del Elche CF, José Rojo "Pacheta" ha ofrecido este jueves la rueda de Prensa previa al encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que el conjunto ilicitano disputará este sábado (17.30 horas) en el campo de La Constitución frente al Yeclano.

"Vamos a Yecla con la intención de ganar, competir y seguir en la línea interesante que estamos llevando. Somos el Elche y tenemos que ir a ganar. Va a ser un partido duro y le damos la máxima importancia. Aunque miramos principalmente la Liga y de reojo estamos pensanso en el Sporting, la Copa nos da la posibilidad de ver jugadores", ha comentado el preparador franjiverde.

El técnico burgalés ha confirmado que inicialmente van a salir futbolistas menos habituales, pero que se llevará a todos los componentes de la primera plantilla por si hace falta que alguno salga a lo largo del encuentro. "Vamos a intentar que jueguen todos manejando los minutos y no veo diferencias excesivas entre los que juegan y no juegan".

Pacheta quiere que "todo el mundo se sienta importante. Es otra prueba como en Segovia o en Albacete. Yo no regalo la titularidad a nadie y quiero respecto maximo a los que no juegan. En Yecla van a jugar los que creemos para pasar la eliminatoria. Saldrá un equipo reconocible".

El entrenador del Elche no ha querido dar pistas sobre el posible once inicial aunque destacó algunos nombres: "San Román es muy buen portero. Los dos laterales (Tekio y Andoni López) están a un nivel muy bueno y Pere Milla ha encontrado el gol y está con más confianza".

Para el choque del torneo copero, Ramón Folch es baja por una sobrecarga muscular en el aductor, aunque no tendrá problemas para estar disponsible para el partido del martes en Gijón frente al Sporting.

El técnico del Elche está llamando a numerosos jóvenes de la cantera para entrenar. "Los chicos de la cantera van rotando con nosotros y deben estar todos preparados. Veo preparados a Nacho Pastor, Mourad nos está ayudando, incluso veo a Jony preparado. Deben llamar a la puerta y no nos va a temblar el pulso si tenemos que contar con un chico de 15 años y, si nos llama la atención y tira la puerta, no tendremos problemas".

El preparador franjiverde ha advertido de que el encuentro frente al Yeclano no va a ser fácil. "El Yeclano domina muy bien su campo. Aprovecha la estrategia y las segundas jugadas. Es un equipo que está haciendo las cosas bien, que lleva más de un año sin perder y por eso está arriba en la clasificación". El entrenador del Elche tiene claro cual va a ser la clave para superar la eliminatoria. "Demos imponer nuestro modelo de juego, que es el que nos ha traído hasta aquí. Podemos cambiar algún detalle, pero no imponemos nuestro modelo sufriremos y si lo hacemos el Yeclano sufrirá".

Mercado de Invierno

Respecto al mercado de invierno, Pacheta ha señalado que todavía no ha habido movimientos, pero que el club ilicitano está por la labor de traer un par de futbolistas. "Estamos pendiente de todo. Estamos filtrando toda la información. El mercado invernal no es fácil y lo que estamos haciendo es ajustar para acertar". No obstante, el técnico del Elche ha insistido en que "si tengo que morir con esta plantilla hasta final de temporada estaré feliz", y ha vuelto a repetir que "no quiero que salga nadie. Pueden salir noticias", aunque ha matizado que "no está en mi mano porque si algún club viene y paga la cláusula como ocurrió con Sori no podremos hacer nada".