Andoni: "Por el escudo y la camiseta hay que ir a Yecla a ganar"

El lateral izquierdo del Elche CF Andoni López ha sido el encargado este martes de atender a los medios de comunicación en la vuelta del conjunto ilicitano a los entrenamientos. El joven futbolista cedido por el Athletic de Bilbao fue titular en los dos últimos encuentros de 2019, en Copa frente a la Gimnástica Segoviana ( 0-2) y en Albacete (0-1). El pasado sábado, en el primer choque de 2020, fue suplente tras la vuelta de Juan Cruz. Ahora tiene la oportunidad de volver a disfrutar de minutos en el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que el cuadro de Pacheta disputará el sábado (17.30 horas), en el campo de La Constitución de Yecla frente al Yeclano Deportivo, segundo clasificado del grupo IV de Segunda División B.

Andoni López advierte de que "va a ser un encuentro a vida o muerte. Por el escudo y la camiseta que llevamos hay que salir a ganar, pero es que además no hay otra opción", señaló el jugador vasco en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero. El defensa franjiverde también ha avisado de que el Yeclano no será "un rival fácil" a pesar de ser de una categoría inferior. Están en una buena dinámica. Llevan muchos encuentros sin perder en su campo y está haciendo una gran temporada en el grupo IV de Segunda División B en el que hay muchos equipos con más nombres y que han estado muchos años en el fútbol profesional. Once contra once puede pasar cualquier cocas y todos los equipos afrontan este tipo de eliminatoria como si fuese una final para ellos".

Además, el lateral izquierdo ha señalado que para los futbolistas que están disfrutando de muchos minutos en la competición liguera los envites de la Copa son una gran oportunidad y, por ello, quieren llegar los más lejos posibles. "Para los que tenemos menos minutos es muy importante que sigamos vivos en la Copa". Por eso, asegura que de cara al choque ante el campo de La Constitución de Yecla "iremos con todo, como siempre hacemos tanto en la Liga como en la Copa".

Andoni López da por bueno el empate (1-1) cosechado el pasado sábado en el encuentro liguero frente al Huesca disputado en el estadio Martínez Valero, principalmente "por la imagen y las sensaciones" que ofreció el Elche y ha afirmado que ver al conjunto ilicitano situado actualmente en la séptima plaza de la clasificación de Segunda División "significa que las cosas las estamos haciendo bien". No obstante, el joven futbolista vasco insiste en el mensaje de que "el objetivo es el que es: llegar a los 50puntos lo antes posible", no fiándose de los nueve puntos que tienen de ventaja con los puestos de descenso. "A partir de ahora los equipos se juegan mucho y nosotros tenemos que estar tranquilos y no volvernos locos", ha indicado el defensa quien no cree que el técnico, José Rojo 'Pacheta', vaya a preparar el partido ante el Yeclano con la mente en el siguiente compromiso de Liga en Gijón frente al Sporting, que se disputará el martes 14 de enero, a las siete y media de la tarde, en el estadio El Molinón-Enrique Castro Quini.