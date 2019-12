Tekio entra en la órbita del Cartagena

El lateral derecho del Elche CF Sergio Blázquez "Tekio", según apuntan desde tierras cartageneras, es uno de los jugadores que tiene en cartera el Cartagena, líder del grupo IV de Segunda Division B, para reforzar la banda diestra.

La grave lesión de Markel Etxeberria, que sufre una rotura del ligamento anterior de su rodilla derecha y es baja para toda la temporada, y la marcha del uruguayo Jorge Fucile, que ha dejado el equipo junto al entrenador Munua, ha dejado al equipo albinegro sin ningún lateral derecho específico.

Esa situación ha hecho que el Cartagena haya puesto su mirada en Tekio, que esta temporada apenas está jugando con el Elche debido a la irrupción del canterano Óscar Gil. El futbolista de Molina de Segura solo ha disputado seis partidos, cinco de Liga, dos de ellos titular, y acumula 204 minutos y el de Copa frente a la Gimnástica Segoviana.

Junto a Tekio, el club cartagenero también tiene en cartera a Diego Johannesson "Diegui" del Oviedo, que se encuentra en una situación similar al lateral franjiverde, y a Raúl Ruiz Matarín, que militaba en el Guijuelo y actualmente está en el AEK Lanarka de Chipre.

Tekio está muy a gusto en el Elche y a pesar de no jugar mucho es de los jugadores importantes del vestuario y que como comentaba Pacheta provocaba que haya un buen ambiente. Sin embargo, la oferta del Cartagena es interesante porque es un lugar muy cercano a su localidad natal de Molina de Segura y es un equipo que marcha líder de Segunda División B con claras opciones de ascender y, en caso de conseguirlo, le permitiria continuar la próxima temporada en Segunda División, algo que no le garantiza el club ilicitano porque termina contrato el 30 de junio y no está previsto que renueve.