Solo el Elche de Escribá 2012-13 mejora las cifras del Cádiz al frente de LaLiga

Tras el convincente triunfo a domicilio ante el Oviedo de la última jornada, el Cádiz tratará de refrendar su retorno al fútbol sin concesiones que le ha consolidado en la primera posición con un triunfo mañana (21.00) sobre el Numancia que permitiría a los gaditanos cerrar la primera vuelta con un total de 46 puntos, el segundo mejor registro en la historia de la competición.

Sólo el Elche de los récords, entrenado por Fran Escribá y que logró 49 puntos en el curso 2012/13 del ascenso a Primera, superaría los números del conjunto dirigido por Álvaro Cervera, que ha hecho de la solidez defensiva su seña de identidad.

Este Cádiz crece desde su solidez defensiva. Tal y como reflejan los apenas quince tantos, menos de uno por partido, que el equipo amarillo ha concedido en las veinte primeras jornadas del campeonato.

Un auténtico muro que adquiere tintes de infranqueable cuando los andaluces juegan en el Ramón de Carranza, donde el Cádiz no sólo no conoce aún la derrota, sino que además únicamente ha encajado cuatro dianas. Eso sí, en su anterior partido como local, el equipo de Cervera no pasó del empate sin goles frente al correoso Elche de Pacheta, que tiene mejores cifras como visitante que en el Martínez Valero.

Si el Cádiz ha encontrado el camino en un fútbol práctico y sin concesiones, en el que la recuperación del balón y las rápidas transiciones tienen un mayor peso que la posesión, el Almería, su más inmediato perseguidor, ha apostado decididamente por cuidar la pelota desde la llegada al banquillo de José María Gutiérrez, antes Guti.

Un gusto por el fútbol de toque no exento de carácter, como demuestran la remontadas protagonizadas ante el Mirandés y el Fuenlabrada, en un choque en el que los andaluces lograron igualar (2-2) un encuentro en el que caían por dos goles a falta de 12 minutos para la conclusión. Al igual que ante el Cádiz, el Elche arañó un empate con el Almería, aunque en el estadio Martínez Valero (1-1).

Mientras, por la parte baja de la tabla, el Deportivo despide el año y, quizás, a su entrenador, Luis César Sampedro, esta noche (21.00) ante el Tenerife en un duelo de «tocados» al que ambos llegan en posiciones de descenso a Segunda División B y tras haberse dado en la Copa del Rey una alegría a sus penas.

El conjunto coruñés es el colista y en esa posición acabará 2019 pase lo que pase ante el Tenerife, ya que está a cinco puntos del penúltimo, el Racing de Santander, a siete de los insulares y a nueve de la permanencia que marca el Lugo y que aventaja en dos unidades a los chicharreros El último encuentro antes de la Navidad puede ser también el definitivo para Luis César, que solo ha aportado al Deportivo cuatro puntos en 10 partidos (cuatro empates) y sólo se ha impuesto en la Copa del Rey ante el Illueca (0-2) el martes.