San Román cierra el círculo

El guardameta Miguel San Román ha sido el último jugador de la primera plantilla del Elche en debutar en la presente temporada. Pacheta ya había utilizado en la Liga a todos los futbolistas de campo, pero Edgar Badia le ha cerrado el paso al portero benidormí, que ha tenido que esperar al mes de diciembre y al partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey frente a la Gimnástica Segoviana para debutar con la camiseta del conjunto franjiverde después de llegar este verano cedido por el Atlético de Madrid.

San Román fue titular en Segovia, disputó los 90 minutos y va a tener la oportunidad de seguir jugando en la siguiente ronda, que se disputará el fin de semana del 11-12 de enero. Junto al meta nacido en Benidorm también debutaron en el campo de La Albuera de Segovia los jugadores del filial César Moreno y Alberto Rubio, que habían ido convocados en varios encuentros ligueros, pero no habían disfrutado de minutos.

Pacheta ya le ha dado oportunidades a los 19 profesionales de la primera plantilla y a cinco canteranos contando a Óscar Gil, que se ha hecho con un puesto en el once titular de la Liga. Nacho Ramón y Mourad debutaron anteriormente en el torneo doméstico. Y ahora lo han hecho César Moreno y Alberto Rubio en el del KO.

El técnico franjiverde era consciente de que esta temporada contaba con una plantilla corta y eso le permite utilizar a todos los futbolistas y, además, ilusionar a los jóvenes del filial.

A pesar de no ser canterano, uno de los jugadores que más contentos estaban tras su debut en Segovia era el guardameta suplente San Román. «Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Entiendo la tesitura del míster. Creo que está contento con los dos porteros de la plantilla porque estamos trabajando bien. Ojalá no llegue pronto, pero si Edgar Badia presenta algún síntoma de debilidad, estaré preparado para jugar en la Liga también», comentó el meta.

Miguel San Román podrá seguir jugando en la Copa tras pasar el Elche la eliminatoria. A pesar de ello, asegura que «no voy a mentir, me gustaría jugar también en la Liga», pero, a pesar de su rol de suplente destaca la buena acogida que ha tenido y el buen ambiente. «He tenido la gran suerte de caer en un vestuario sensacional. Me tratan genial, me quieren y me apoyan. Además, a pesar de que no juego, la afición también me está mostrando su cariño».