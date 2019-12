"El Albacete es peligroso por su contundencia en las áreas"

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', afimó este jueves que el Albacete, próximo rival el sábado (16.00) en el Carlos Belmonte, es un equipo contundente en las dos áreas, lo que le convierte, en su opinión, en muy peligroso.

"Es un equipo con buenos defensas y buenos delanteros, pero eso ha ganado tantos partidos 1-0 y 0-1. Es contundente en las áreas y eso lo hace peligroso", dijo el burgalés, quien añadió que se trata de un rival que se equivoca "poco".

El entrenador afirmó que el Elche llega en buen momento al partido tras haber superado el "duelo" de la derrota ante Las Palmas (2-3) en la Liga con un triunfo en la Copa en Segovia (0-2) y destacó que su equipo es "comprometido y con amor propio".

Pacheta pronosticó un partido "complicado" en Albacete, pero señaló que el Elche intentará ser "protagonista" para seguir en la línea que le ha llevado hasta la parte media alta de la clasificación.

Pacheta durante un entrenamiento reciente del Elche en Altabix. Antonio Amorós



"Tener 28 puntos nos tiene que dar paz y calma", comentó el preparador, quien dijo tener la sensación de que el Elche tiene menos puntos "de los que ha podido tocar".

El entrenador confirmó las bajas de Nino y Claudio Medina por lesión y de Juan Cruz por sanción. En relación a Nino, con una lesión en el gemelo, comentó que es un jugador "importante en el equipo en el que esté y en el Elche más".

"Su grandeza es que entiende el juego. Es muy importante para nosotros tenga los años que tenga. Nos hace mejores", comentó Pacheta, quien calificó el año 2019, con independencia de lo que suceda en Albacete, como "fantástico".

Pacheta con el lateral Andoni, el pasado domingo en el partido ante Las Palmas. Matías Segarra

El técnico castellano reiteró que se debe defender y proteger siempre al "profesional" de los insultos de la grada, pero considera un precedente peligroso suspender un partido por insultos.

"No veo el límite. ¿Se suspenderá cuando se caguen en mi padre o mi madre? ¿O no?", se preguntó Pacheta, quien no mostró preferencias por el posible rival en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey, que se sortea este viernes.

"Todos los partidos los afrontamos para ganar, pero sabiendo que el principal objetivo es la Liga. Cuando más cerca esté el rival, mejor. Llegaremos hasta donde llegue la máquina, pero ningún equipo de Segunda gana la Copa", concluyó.